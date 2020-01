SAN JUAN – El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz confirmó el jueves que manejan un plan de seguridad en ese municipio para atender cualquier eventualidad que pueda desatarse en relación a la masacre de una familia ocurrida el Día de Año Nuevo.

“Seguro (que preocupa la posibilidad de secuelas). Desde el mismo día di instrucciones a la Policía Municipal para hacer un plan estratégico en el área. Está la Policía Estatal también. Hemos recibido mucha cooperación del estado. Estamos en un plan en esa área para que la gente se sienta segura. Hay una inseguridad natural de toda esa familia que son todos una misma cepa. Es una situación bien preocupante pero estamos ya trabajando directamente con la Policía Estatal y Municipal”, dijo Cruz en entrevista radial (NotiUno).

La masacre ocurrió la madrugada del Día de Año Nuevo en la carretera PR-843, camino Los Ramos en las Parcelas Carraízo en Trujillo Alto. Allí asesinaron a los esposos Edwin Ramos de 40 años y Dorothy Wickline de 47. También fueron ultimados sus hijos gemelos de nueve años, mientras que otro hijo de la pareja, de 16 años, resultó herido.

“Son una familia de muchos años en Carraízo. Estuve compartiendo con los abuelos. Es sumamente triste. Esa comunidad está devastada, al igual que Trujillo Alto y todo Puerto Rico”, dijo Cruz.

De otra parte, indicó que las estadísticas del crimen en su municipio han reflejado alzas, por lo que adelantó se reunirá próximamente con el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera, para atender el cierre del cuartel estatal de la zona norte del pueblo.

“Tienen que volver a abrir ese cuartel. ¿Cómo es posible que en Trujillo Alto, un pueblo de más de 70 mil personas tengamos un solo cuartel? No hay forma. La Policía Municipal no da abasto. Mandamos una carta a la gobernadora (Wanda Vázquez) para que se le permitiera abrir el cuartel con guardias municipales pero no hemos recibido contestación… Con 50 o 60 policías tú no cubres una población como la de Trujillo Alto”, denunció el ejecutivo trujillano.

Sobre estos señalamientos, el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, Carlos Nazario señaló que los dos cuarteles estatales de Trujillo Alto fueron consolidados y que eso no conllevó la eliminación de agentes.

Además, Cruz pidió a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) trabaje con la restauración de las luminarias en el expreso PR-181 que da acceso a este pueblo y adelantó que próximamente colocarán 20 cámaras de seguridad en todas las entradas del municipio.

Adelantó que convocarán un evento de reflexión en el Coliseo de Trujillo Alto, que hasta el momento será el próximo, 9 de enero.