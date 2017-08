Presentan proyecto para reducir las multas de Autoexpreso

SAN JUAN -El senador Miguel Laureano presentó el Proyecto del Senado 642 a los fines de establecer en quince (15) dólares el pago por concepto de multa administrativa por no pagar el importe del peaje de AutoExpreso. “Entendemos que existe una distinción entre la multa por no pagar un peaje y las demás, pues no constituye una conducta temeraria que ponga en peligro la vida de otros en nuestras carreteras. Además, la investigación que realizamos sobre el funcionamiento del sistema de cobro de peajes ha levantado serios cuestionamientos sobre dicho proceso, por lo que consideramos que lo más justo para nuestros ciudadanos es revertir el monto de esa multa en particular de $50 a $15”, sostuvo el legislador.

El Presidente de la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado considera justo que se revierta de 50 a 15 dólares”.

Laureano, quien preside la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura en el Senado, se encuentra investigando un sinnúmero de denuncias realizadas por ciudadanos sobre el proceso de cobro y revisión de multas por parte de AutoExpreso. Como parte de la investigación, que se realiza al amparo de la Resolución de Investigación 65 del Senado, se celebró una vista en la cual los conductores pudieron exponer sus denuncias y presentar sus documentos a la Comisión. Además, se realizó una inspección ocular en las oficinas de AutoExpreso y una visita sorpresa al Centro de servicios al Conductor de Caguas.

“Ahora vamos a citar a vista pública al personal de AutoExpreso para que rinda cuentas sobre su ejecución y responda las múltiples interrogantes que tenemos. No queríamos hacerlo sin antes evaluar bien los documentos que nos sometieron los ciudadanos”, indicó Laureano. El Senador se mostró confiado en que el proyecto recibirá el visto bueno de la Cámara de Representantes y, finalmente, el Gobernador lo convertirá en Ley. “Esto no es una amnistía, es la manera de ser justos con el pueblo en momentos en que se pone en duda la ejecución de la empresa a cargo del cobro. Además, la diferencia entre esa y otras multas es evidente”, añadió Laureano.