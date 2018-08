Presentan proyectos de ley para atender acumulación de cadáveres en Ciencias Forenses

SAN JUAN – El presidente de la Comisión cameral de Salud, Juan Oscar Morales, informó el jueves, que se presentaron dos proyectos de ley para atender la acumulación de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), y uno de ellos va dirigido a aclarar lagunas existentes en la interpretación de la Ley 20 del 2017 que rige al Departamento de Seguridad Pública, sobre los cuerpos identificados, pero no reclamados.

Los Proyectos de la Cámara 1698 y 1699 son de la autoría de Morales y los representantes José ‘Che’ Pérez Cordero, Félix Lasalle Toro, Pedro ‘Pellé’ Santiago y Néstor Alonso.

“Como parte de la información obtenida en la investigación que se lleva por las Comisiones de Salud y Seguridad Pública de la Cámara, ordenada por la Resolución 506 de la autoría del compañero Pérez Cordero, entendemos que los funcionarios de Ciencias Forenses tienen una interpretación incorrecta de la ley. Durante las vistas oculares que realizamos en el Negociado, la subcomisionada interina indicó que no podían disponer de los cuerpos identificados, pero no reclamados por sus familiares porque no estaban facultados para disponer de ellos. A los fines de aclarar esa disposición de la ley, el Proyecto 1698 aclara la facultad que tiene el Negociado para disponer de los no reclamados luego de 10 días desde la autopsia e investigación”, explicó Morales en declaraciones escritas.

Puntualizó que con esta medida buscan disminuir el inventario de cadáveres que actualmente mantiene el Negociado en sus facilidades y que ha provocado se tengan que almacenar en contenedores en los predios de la agencia.

Por su parte, el representante Pérez Cordero sostuvo que “es imperante se aclare lo dispuesto en la ley, específicamente en el Artículo 4.20 para que el Negociado proceda a disponer de esos cadáveres, ya sea mediante cremación, enterramiento o destinarlos para estudios científicos. De esta forma, podrá reducirse el inventario, liberar espacio en la morgue y facilitar un mejor manejo del almacenamiento de cadáveres”.

Según la información ofrecida por el NCF en la primera vista ocular, para el 13 de junio contaban con un total de 297 cadáveres en sus facilidades, de los cuales 61 fueron previamente identificados por familiares, pero no reclamados. Mientras que otros 57 cuerpos fueron identificados en la escena, pero no en el Negociado. El estatuto también establece las personas o entidades que podrán reclamar el cadáver y los requisitos que deben cumplir.

Otro proyecto busca evitar se reciban casos de muertes naturales en Ciencias Forenses

El presidente de la Comisión de Salud indicó que otra situación que ha aumentado el número de cadáveres en el NCF es el envío de casos por muertes naturales que no están cobijadas dentro de la clasificación de muerte sospechosa para que se le realicen las pruebas de rigor y determinen la causa de muerte.

Según datos provistos por el propio Negociado, entre el 4 y el 8 de junio del año en curso, y en un periodo de solo cuatro días, recibieron 44 casos de muertes naturales no sospechosas las cuales, por virtud de la ley vigente, no le corresponde investigar a los patólogos. “Esto provoca que la limitada plantilla de patólogos que tiene el Negociado invierta su tiempo en investigar este tipo de caso, cuando pudieran invertirlo en los casos que sí ameritan se realice una investigación para determinar causa de muerte, como las violentas o muertes sospechosas”, dijo Morales.

El Proyecto de la Cámara 1699 establece el deber ineludible que tiene el médico o profesional de la salud de completar de manera fundamentada el documento acreditativo de las razones de muerte de una persona a la cual atendió en vida. Además, le otorga la facultad al NCF de negarse a atender o recibir los casos de cadáveres por muertes naturales no sospechosas que le sea remitidos por los hospitales, clínicas, asilos, fiscales, entre otros, que no se encuentre debidamente fundamentada ni justificada su investigación para determinar causa de muerte.

Ambas leyes comenzarán a regir inmediatamente después de su aprobación. Los representantes enfatizaron en que continuarán buscando alternativas que ayuden con los recursos que necesita el NCF.