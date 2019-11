SAN JUAN – La jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez retiró el proyecto que buscaba aumentar el salario de los jueces en Puerto Rico.

“Apoyo, sin reparos, la justicia salarial para todos los empleados públicos y privados del País, sin excepciones, y así lo he reiterado públicamente en múltiples ocasiones. Igualmente, me he expresado a favor del aumento al salario mínimo y de mejores condiciones laborales para todos los trabajadores puertorriqueños. Los empleados de la Rama Judicial, que incluyen a los jueces y las juezas, son parte de esa fuerza laboral.

Me debo a todas las personas que a diario buscan justicia en los tribunales, y a todos los empleados que conforman la Rama Judicial. Ellos, al igual que el resto de los empleados públicos, merecen justicia salarial.

En los tres años que llevo sirviendo como Jueza Presidenta, he trabajado sin pausa para procurar un sistema de justicia más fuerte y sensible para nuestros trabajadores de la justicia y para nuestros ciudadanos. Continuaremos abogando por ambos.

Lamento que el esfuerzo a favor de estos servidores públicos se haya visto con desprecio e indignación.

Pero siempre he escuchado los reclamos del pueblo. Puerto Rico lo sabe.

Ante ello, hago un llamado al País para abrir un diálogo amplio y templado para trabajar por la justicia salarial de todos los trabajadores. Mientras esto ocurre, he determinado retirar el proyecto que procuraba brindar justicia salarial a nuestros togados, para quienes no se ha contemplado un ajuste de salario por casi dos décadas, quienes no cotizan para el Seguro Social, y quienes no tienen derecho a la huelga, entre otros.

Aprecio la apertura de la Legislatura de Puerto Rico para aclarar sus dudas y recibir los datos que dieron pie a este esfuerzo’, declaró por escrito Oronoz Rodríguez.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo acudió junto a jueces asociados, jueces del Tribunal de Apelaciones y de Primera Instancia donde se reunió en el caucus de la mayoría en el Senado para informar sobre el proyecto.

La propuesta legislativa por petición, establece que el sueldo anual del juez presidente del TSPR aumentaría de 125 mil a 183 mil dólares, mientras que el de los jueces asociados aumentaría de 105 mil a 145 mil dólares al años. La compensación de los jueces superiores aumentaría de 89,600 a 120 mil dólares. Mientras, la medida propone que el salario anual de los jueces municipales ascendería de 69,600 a 90 mil dólares. Asimismo, se informó que la medida propone que se le pague un aumento automático de 2 por ciento a los jueces cada cinco años.