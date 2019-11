SAN JUAN- El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, junto a las representantes de la mayoría en ese cuerpo legislativo, Jackeline ‘Jackie’ Rodríguez Hernández, Lourdes Ramos Rivera y María Milagros Charbonier Laureano, enviaron el lunes, un contundente mensaje al pueblo en contra de la violencia contra la mujer.

En un emotivo video colgado en las redes sociales esta mañana, el líder legislativo destacó la importancia de actuar en contra de este terrible mal social, dejando claro que la mujer no se encuentra sola en esta lucha.

“La violencia domestica es una grave amenaza para muchas mujeres. La única forma de romper el ciclo de violencia domestica es actuando. Buscar ayuda es la mejor manera de protegerte a ti y tus seres queridos. Si te retienen, si te insultan, te atacan, golpean o amenazan, no te confundas eso no es amor, el amor jamás golpea”, comentó Méndez Núñez en comunicación escrita.

“Por eso es que, junto a las representantes de esta Cámara de Visión y Progreso, y junto a la Procuradora de las Mujeres, la licenciada Lersy Boria, te queremos decir que no estás sola, que el miedo no te evite denunciarlo. Defiende tu vida y aprende a quererte. No más golpes que duelan, ni palabras que hieran”, sentenciaron las legisladoras.

“No estás sola”, ese fue el centro del mensaje del Presidente de la Cámara, junto, también, con la Procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo y las legisladoras en el video el cual tiene una duración de un minuto y medio.

El presidente cameral, así como las representantes, se vieron en el video vistiendo una pieza de ropa color violeta, en conmemoración del 26 de noviembre, Día de No Más Violencia contra la Mujer.

El mes de noviembre se declara como ‘Mes Contra la Violencia Doméstica’, conforme a lo dispuesto en la Ley 176-2001.

El color violeta es un símbolo de supervivencia, valentía y paz.