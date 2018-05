Presidente Cameral ordena investigación sobre contratos de representante Samuel Pagán con empresa

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, informó el sábado que le ordenó a la Oficina de Auditoria Interna de dicho cuerpo legislativo, que realice una investigación en torno a los contratos de la Oficina del representante, Samuel Pagán Cuadrado, con la empresa International Legislative and Goverment Consulting Group, Inc.

“En esta Cámara de Representantes hemos velado por la buena utilización de los recursos del pueblo de Puerto Rico, y no vamos a permitir ninguna desviación de ese principio, ninguna. En relación con las imputaciones que han salido a la palestra pública durante las pasadas horas, he ordenado a la Oficina de Auditoría Interna de la Cámara una investigación sobre el proceso de contratación, prestación de servicios y facturación en la Oficina del Representante Samuel Pagán Cuadrado, particularmente todo lo referente al proceder de la empresa International Legislative and Goverment Consulting Group, Inc. En la tarde de ayer sostuve una reunión con el Representante donde le informé de esta acción”, puntualizó Méndez mediante declaraciones escritas.

De acuerdo a reportes periodísticos, un exempleado le radicó una querella ética a Pagán Cuadrado por alegada represalia y contrataciones irregulares, luego de este ser despedido por presuntamente ser testigo de un patrón de hostigamiento sexual efectuado por la esposa del legislador, Nancy Malavé Toro, contra otro funcionario.

Las alegadas represalias comenzaron cuando supuestamente acompañó al perjudicado a una reunión con el representante, para discutir las acciones de Malavé Toro.

De otro lado, el exempleado identificado como Luis Hiram Delgado Rivera, alegó que, aunque era empleado de Pagán Cuadrado, sus servicios eran pagados a través de un contrato con la empresa International Legislative and Goverment Consulting Group, Inc.

Ante estas imputaciones, Malavé Toro, renunció a su empleo en la Oficina de Asuntos Gubernamentales del Senado.