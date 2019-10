SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez expresó su molestia el lunes ante informes de que la alianza público privada (APP) para el servicio de lanchas a las islas municipios será para diciembre y porque no hay un Plan B para manejar las emergencias con el servicio.

“La situación de verdad que es inconcebible e incómoda. A mí lo más que me molesta es el hecho de que no tengamos un Plan B y que tengamos que esperar que ocurran estos eventos para empezar a movernos a buscar embarcaciones, disponibilidad de capitanes, si hay lanchas o bacha que pueda dar el servicio. Que no exista un Plan B es lo que a mí me molesta y que tengamos que incurrir en la improvisación”, dijo Méndez en entrevista radial (NotiUno).

Asimismo, expresó inconformidad luego ante informes de que el contrato de la APP para el manejo de este servicio se tramitará para diciembre, según dijo la secretaria de la gobernación, Zoé Laboy en una entrevista en la misma estación.

“No podemos esperar a diciembre. Esto hay que resolverlo ya. Mi invitación es que agilicen el proceso velando el cumplimiento de la ley y que se le dé participación a los residentes de ambas islas municipios en la confección del contrato para que se ajuste a las necesidades de los residentes”, dijo el líder cameral.

Durante el fin de semana las lanchas que operan entre Ceiba, Vieques y Culebra confrontaron averías nuevamente, por lo que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced tuvo que activar la Guardia Nacional para poder seguir haciendo los viajes.

“Cuando comenzó la administración, algo en lo que no creía, pero que con el tiempo me he convencido es que el gobierno no tiene los recursos económicos para seguir operando este servicio y más cuando la Junta de Control Fiscal le recorta cada vez más a este servicio”, agregó Méndez.

Para las 1:30 de la tarde del lunes está convocada una reunión de los líderes comunitarios de Vieques y Culebra con la gobernadora, Wanda Vázquez Garced. Tanto Laboy como Méndez defendieron la gestión de la directora de la ATM.