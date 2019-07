Presidente Cameral también pide al Gobernador que reevalúe su posición (Actualizada)

SAN JUAN – El presidente de la Camara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez,modificó el sábado su postura en relación al gobernador Ricardo Rosselló tras el Centro de Periodismo Investigativo divulgar el contenido del polémico chat de Telegram.

“Siempre he sido una persona que habla de frente. Desde que comenzaron las revelaciones de ese ‘chat’, fui claro con el Gobernador. No hay espacio para este tipo de conducta. Hoy, nos enteramos de más comentarios ofensivos que no representa quienes somos como puertorriqueños. Ante esto, el Gobernador perdió mi confianza. Hago un llamado a que reevalúe inmediatamente su posición y haga lo mejor por Puerto Rico. Estos son unos momentos difíciles para todos, pero Puerto Rico está por encima de toda otra consideración. Estoy seguro de que nos vamos a unir como pueblo y saldremos adelante en la reconstrucción de nuestra amada Isla”, sentenció Méndez Núñez mediante comunicado de prensa.

Más temprano,el líder cameral había hecho unas expresiones a través de la red social de Twitter en la que no le pedía la renuncia al Primer Mandatario.

“La divulgación en el día de hoy de lo que parecen ser más páginas relacionadas al ya notorio ‘chat’, de comprobarse su validez, no permite ninguna otra conclusión que no sea una condena total y absoluta a esas expresiones”, manifestó en ese entonces Méndez Núñez.

Mientras tanto, el portavoz de Mayoría de la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, expresó que “las actuaciones de los participantes del chat de Telegram no tan sólo son vergonzosas, no representan a los puertorriqueños. Ninguno de los implicados debe ocupar ningún cargo o tener contratos en el Gobierno de Puerto Rico”.

“El Gobernador no puede ser candidato a la reelección por nuestro partido. Es imperativo que renuncie a la Presidencia del PNP. Por su familia y por la situación histórica que acontece debe revaluar su permanencia en la posición que ocupa”, agregó Rodríguez Aguiló.

Del chat se desprende no solo la manera cuestionable en que Rosselló y sus allegados se referían hacia ciertas personas sino que constatan como el Primer Mandatario orquestaba acciones contra opositores, y la divulgación de información sensitiva hacia terceros como el exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario y el exrepresentante del Gobierno ante la Junta, Elías Sánchez Sifonte.

En el chat también estaban de integrantes el exprincipal oficial financiero (CFO) y exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el exasesor legal del gobernador, Alfonso Orona; Carlos Bermúdez, Rafael Cerame; y el publicista Edwin Miranda.