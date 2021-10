Presidente de HMS Ferries asegura no hay plan para aumento de boletos a residentes de Vieques y Culebra

Matt Miller, Presidente de HMS Ferries Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Durante una vista pública de Comisiones conjunta de Senado y Cámara que investigan el contrato de HMS Ferries para el servicio de transportación marítima desde y hacia las islas de Vieques y Culebra y entre San Juan y Cataño, Matthew Miller, presidente de la empresa defendió el contrato y aseguró que no habrá aumento en la tarifa para los residentes de Vieques y Culebra.

“La Fase Uno es un proceso de transición, donde la asociación trabaja para llevar el servicio a los estándares adecuados y HMS asume la responsabilidad de todo el sistema de transporte marítimo. El reparar y corregir décadas de negligencia y dejadez no sucederá de la noche a la mañana, pero estamos seguros de que con la participación de HMS Ferries, podemos lograr que el servicio vuelva a un alto nivel de la Fase Uno”, detalló Matthew Miller, presidente de HMS Ferries durante su ponencia.

En la vista pública el presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado, Javier Aponte Dalmau cuestionó a Miller cómo se enteraron del proceso de licitación. El deponente respondió que advino en conocimiento sobre el servicio de lanchas a través de una solicitud de propuesta. Indicó que el Gobierno publicó el “Request For Proposal” y que luego fueron notificados sobre el proceso en el que participaron otras compañías.

Asimismo, Aponte Dalmau preguntó si conocía a los licenciados Pedro Ortíz Álvarez y Elías Sánchez. Miller respondió que no. Igualmente, se le cuestionó si conocía que HMS Ferries estuvo haciendo alguna gestión con Puerto Rico para el 2012. Miller indicó que él llegó a la operación en el año 2014 y dijo desconocer si antes la empresa hizo alguna solicitud al gobierno para operar el sistema de transporte marítimo.

En términos de las tarifas, Miller indicó que la alianza requiere la aprobación de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) antes de ejecutar cualquier cambio en el horario y las tarifas, lo que significa que, si tales cambios se vuelven necesarios habrá un consenso que considere adecuadamente todas las circunstancias relevantes.

“Para ser claros, HMS no tiene ningún plan para solicitar un aumento en el precio de los boletos para los residentes. El OMA se diseñó cuidadosamente para tener en cuenta muchas circunstancias potenciales en el futuro, y si es necesario un aumento marginal de la tarifa en los próximos 23 años, trabajaremos con ATM para garantizar que cualquier aumento sea justo y se comunique claramente a nuestros pasajeros”, expresó.

Dicho contrato otorgado a HMS Ferries por $750 millones de dólares es por un periodo de 23 años. El contrato, que se estuvo negociando por año y medio, fue cuestionado por Aponte. “Este contrato no es de adhesión sino uno sumamente oneroso para el pueblo de Puerto Rico. Estas embarcaciones a $15 mil dólares por día a razón de que este contrato no es de $750 millones sino uno de que HMS se esta enriqueciendo injustamente en términos de la operación de este sistema. No veo buena fe para resolver el sistema de transporte sino que HMS quiere beneficiarse de Puerto Rico”, afirmó el senador Aponte.

Además, el deponente indicó que encontraron la situación en modo de emergencia al llegar antes de la Alianza Público Privada. Para proporcionar un sistema de transporte marítimo confiable indicó que trabajan las siguientes áreas: implementación de un sistema de mantenimiento de embarcaciones e instalaciones basado en la web; sistema de capacitación y calificación certificado por ABS; proceso de auditoría de seguridad; planes operativos y de emergencias para embarcaciones; entre otros.

“En total, HMS ha proporcionado y está operando 5 de los 6 buques actuales en operación en el servicio de la isla. Un sexto buque está en ruta y se integrará a la flota la próxima semana. Nunca ha habido una flota de embarcaciones más robusta para brindar servicio a los residentes de Culebra y Vieques. Anticipamos plenamente que Cayo Largo e Isla Bonita volverán al servicio con HMS operando y manteniendo ambas embarcaciones en diciembre. Esto aumentará más la redundancia y la capacidad de la flota en la isla”, manifestó Miller.

Por su parte, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, mencionó al deponente que al momento de firmarse el contrato faltaba la designación de uno de los miembros del interés público en la Junta de la ATM, por lo que la firma se llevó a cabo en circunstancias irregulares. Miller respondió que desconocía esa situación.