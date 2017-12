Presidente de la Cámara da plazo de 24 horas a la ATM para solucionar crisis en servicio de transportación a Vieques y Culebra

SAN JUAN – El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, otorgó un plazo de 24 horas al director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), Luis Abreu Noble, para que implemente una solución que permita restablecer a la normalidad el servicio de transportación de lanchas entre Fajardo y las islas municipio de Vieques y Culebra.

“Es totalmente inaceptable que solamente se encuentre en funcionamiento una lancha para brindar transportación a los residentes de Vieques y Culebra. Si las otras embarcaciones están averiadas, la responsabilidad de la ATM es buscar alternativas, como lo sería rentar unas lanchas, pero no es posible dejar a miles de puertorriqueños sin servicio por falta de acción. Eso no lo aceptamos. Estamos brindando un período de 24 horas, a partir de este momento, para que la ATM nos presente un plan detallado para ser implementado de manera inmediata con el objetivo de que el servicio se restablezca en horario normal a partir de este mismo fin de semana”, señaló Méndez Núñez a través de unas declaraciones escritas circuladas esta mañana.

Aunque el líder legislativo reconoció el deplorable estado en que la administración encontró la ATM después de cuatro años de total negligencia, este fue enfático en insistir que los residentes de estas islas no tienen que “pagar por la ineficiencia, dejadez e irresponsabilidad de otros”.

“Entendemos que los pasados cuatro años no se le brindó el mantenimiento necesario a las embarcaciones que brindan servicio a Vieques y Culebra, eso es una realidad que todos sabemos. Pero los residentes de estas islas municipios no tienen que pagar por los errores e irresponsabilidades de otros. No es aceptable que se perpetúe esta problemática. Por eso queremos que se corrija la situación hoy mismo y ver que plan tiene el Director Ejecutivo para mitigar el daño causado y prevenir que esto no vuelva a ocurrir. Los residentes de estas islas tienen derecho a una transportación rápida y a tiempo”.

El Presidente de la Cámara también pidió al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privada Participativas (A-APPP), Omar Marrero Díaz, que indique el estatus en que se encuentran las negociaciones para establecer una APP-P para brindar el servicio de transportación marítima a Vieques y Culebra.