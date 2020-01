SAN JUAN -El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, informó que ya es oficial el traspaso de los balnearios de La Monserrate en Luquillo, Seven Seas en Fajardo y Boquerón en Cabo Rojo a las manos de los respectivos municipios para su administración y desarrollo.

Mediante un comunicado de prensa, el líder legislativo indicó que recibió una carta de la directora ejecutiva del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmueble, Sylvette Vélez Conde, notificando el establecimiento de concesiones administrativas entre el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y los antes mencionados ayuntamientos para su administración y operación.

“Estamos comprometidos con nuestros municipios y lograr un verdadero desarrollo económico y social a través de facilidades como los balnearios. Por tal razón, nos llena de gran satisfacción poder anunciar este acuerdo de concesiones el cual permitirá que los municipios de Fajardo, Luquillo y Cabo Rojo operen una serie de importantes facilidades, dando así herramientas nuevas para fomentar el fijo de visitantes a estas hermosas playas”, sentenció el Presidente de la Cámara.

Ya Méndez Núñez había tramitado en el 2018 el traspaso del balneario Caña Gorda de Guánica al Municipio.

El presidente cameral Cámara destacó que a través de la Isla existen un sinnúmero de balnearios que son administrados por la el DRNA, los cuales en su mayoría, representan operaciones perdidosas para dicha agencia.

“Siempre he fomentado el desarrollo económico de los municipios. Siempre he procurado buscar que balnearios como los que mencione pasen a manos de los municipios. Esto es una alternativa real y viable para lograr el despunte de una serie de facilidades que no han sido desarrolladas a su plenitud por la falta de recursos del gobierno estatal”, agregó el Presidente de la Cámara.

En abril de 2019, Méndez Núñez anunció la inversión de una partida de $195,000 para la construcción de un nuevo puente peatonal entre el área de los Kioskos de Luquillo y el balneario La Monserrate.

Con este puente se hace posible la conservación de los recursos del balneario La Monserrate, uno de los más visitados en Puerto Rico, al igual que se brinda una atracción adicional al visitante