Presidente de la CEE afirma que todo está listo para celebrar la consulta del 16 de mayo (Ampliación)

SAN JUAN — El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, dijo este miércoles en entrevista radial que están listos para la consulta que se va a celebrar el domingo 16 de mayo para elegir “la Delegación Congresional de Puerto Rico”.

“Todo va muy bien. Nosotros completamos los maletines del voto adelantado en el día de hoy (miércoles). El voto adelantado de la penitenciaría se va a llevar a cabo el 14 de mayo. Acabamos los maletines del voto a domicilio. Va a comenzar el 12 de mayo la ruta”, afirmó Rosado Colomer en entrevista radial en el programa Pegaos en la Mañana en Radio Isla, con Julio Rivera Saniel.

Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico

“El voto en precinto, se va a llevar a cabo el 15 de mayo, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en las Juntas de Inscripción Permanente. El voto hospital, que es el que se está trabajando ahora, que debe terminarse hoy (miércoles), que se va a llevar a cabo también el 15 de mayo. Es para aquellas personas que están en los hospitales, que puedan mediante el mecanismo de añadido a mano, que puedan ejercer su derecho al voto”, explicó el Presidente de la CEE.

“Los maletines del evento regular, que es el 16 de mayo, deben estar terminados entre el jueves y el viernes. Teniendo suficiente oportunidad para distribuir el material electoral durante la semana que viene. De acuerdo a lo que tenemos con el plan de trabajo y lo adelantado que están todos los trabajos, nosotros no vemos ninguna razón por la cual, salvo una causa mayor, tengamos algún tropiezo” en la consulta del domingo 16 de mayo, añadió Rosado Colomer.

Problemas con las direcciones de correo

“En este momento no, distinto al evento electoral anterior, el volumen (de votantes) es mucho menos. Por otro lado, hay experiencias aprendidas. Nosotros incorporamos ya algo que estaba disponible para el evento anterior pero por razones que desconozco no se utilizó, que es el código de barra. Yo sé que hay alguna preocupación sobre el envío de esas papeletas pero nosotros lo que hacemos es que en la pegatina o el label, imprimimos un código de barra y con un escáner se marca, el día, y se marca el que se recibe”, dijo Rosado Colomer.

“Si estamos teniendo alguna dificultad con los envíos pero es porque los electores nos han informado una dirección equívoca, entonces tenemos cerca de 122 sobres que nos los devolvieron por correo porque el elector nos puso la dirección errónea. Se está llamando a los electores para que corrijan o nos den una dirección postal válida para hacer un segundo envío”, añadió el Presidente de la CEE.

“Fuera de eso, ya tenemos las urnas colocadas para el recibo de ese tipo de voto (por correo)”, concluyó Rosado Colomer.

Fondos para el evento

El pasado 15 de abril el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, informó que el gobernador, Pedro Pierluisi, autorizó el desembolso de dinero que faltaba a la CEE para realizar la elección especial de delegados al Congreso pautada para el 16 de mayo.

“Nosotros tenemos un Gobernador que respeta la ley y ejecuta la voluntad del pueblo de Puerto Rico expresada en el mandato electoral de noviembre a favor de la estadidad. Por tal razón, ayer, miércoles, a eso de las cinco de la tarde, el gobernador autorizó la reasignación de unos fondos a la CEE para que se completen los recursos que solicitaron con el propósito de celebrar la elección de delegados congresionales”, señaló Ríos en una declaración escrita.

El miércoles 14 de abril la Junta de Control Fiscal (JCF) expresó que habían decidido dejar la discusión sobre los 1.8 millones de dólares solicitados por la CEE para celebrar la elección, a la Legislatura y al Gobernador.

Ríos indicó que la partida presupuestaria designada para la elección, que cuenta con el aval de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, salió del actual presupuesto 2020-2021.

El 15 de abril Rosado Colomer expresó en entrevista radial (NotiUno), que mantendría los planes de celebrar la elección especial.

“Ciertamente yo tengo un mandato de ley. Yo había dicho que sin fondos no se puede correr la elección, pero tengo los fondos ahora. Ahora lo que corresponde es correr las tareas del evento sin afectarlo. Por ejemplo, yo no voy a ordenar las papeletas hasta que me digan finalmente cuantos serán los números de votación con el número de colegios para hacer la orden de compra y la totalidad de las papeletas en los paquetes que me diga mi departamento de operaciones electorales”, sostuvo.

Mencionó que no habrá escrutinio electrónico para esa votación especial.

Elección en virtud de la Ley 167

La Ley 167-20 establece la elección de delegados por la estadidad, fórmula que recibió el apoyo mayoritario en el plebiscito de estatus de noviembre de 2020.

Los seis seleccionados tendrán como misión implementar la voluntad del pueblo en el plebiscito de noviembre donde la estadidad obtuvo poco más del 52 por ciento de los votos.

En la papeleta de candidatos al Senado están Zoraida Buxo, Víctor S. Pérez, Roberto Jesús López Román y Melinda Romero Donnelly.

Mientras, en la Cámara de Representantes, Elizabeth Torres Rodríguez, Adriel Jared Vélez Torres, María ‘Mayita’ Meléndez Altieri, Jorge Iván Rodríguez Feliciano, Luis Lefranc Fortuño y Ricardo Andrés Marrero Passapera.