Presidente de la JCF admite no puede vivir con mil dólares mensuales

SAN JUAN – El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión, tercero, admitió el viernes que no puede vivir con mil dólares mensuales, cantidad mensual que recibe gran parte de los pensionados de Puerto Rico.

“Con mi ‘standard’ de vida actual no”, contestó Carrión, tercero, quien inclusive cuestionó si la pregunta venía de un periodista.

Al realizarle la misma pregunta a la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, contestó que “se está perdiendo el foco en esta discusión”.

“A mí me gustaría que alguien escribiera que con estas acciones los pensionados van a recibir entre el 90 al 100 por ciento de sus pensiones. Sin estas acciones, el Sistema de Retiro se queda sin dinero y si no hacemos esto no habrán pensiones. De ninguna forma estoy minimizando que esto es un cambio doloroso, pero no hacer nada sería inimaginable”, contestó Jaresko.

A los pensionados -dependiendo la cuantía mensual que reciban- tendrían un recorte aproximado de 10 por ciento si se implanta la exigencia de la JCF.

En su sesión del viernes, se aprobaron- con la abstención de Ana Matosantos- los planes fiscales para la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Universidad de Puerto Rico. De forma unánime se le dio el visto bueno al Plan Fiscal del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y se dejó pendiente para una evaluación adicional el Plan Fiscal de COSSEC.