Presidente de Puerto Rico Fast Ferries levanta cuestionamientos sobre proceso de contratación del gobierno con HMS Ferries

SAN JUAN — Durante la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, que preside el senador, Javier Aponte Dalmau, sobre la RS31 para investigar las operaciones de transportación marítimas hacia Vieques y Culebra, el presidente de Puerto Rico Fast Ferries (PRFF), Rick Newman, cuestionó la otorgación del contrato a HMS Ferries con falta de transparencia en el proceso.

“La mañana de hoy escucho al Gobernador ante preguntas de la prensa sobre la situación de ayer de esta barcaza que encalló en Culebra, y a mí me parece que la película que usted describe aquí es como la del 2018. En una declaración de emergencia solicitaron cuatro embarcaciones y estamos hoy en las mismas condiciones. La alternativa al parecer, al duérmete nene, que llevan otra vez la situación, ahora le vamos a llamar un privado y no creo que vaya a resolver el problema y más cuando el privado del contrato dice que no va a poner lanchas”, destacó Aponte Dalmau.

Asimismo, el Senador añadió que “eso que el Gobernador dice en este momento que lo va a resolver HMS hoy, eso no es cierto, eso lo terminará resolviendo la ATM por lo que indica la cláusula del contrato”.

Por su parte, el presidente de PRFF, compañía que actualmente brinda servicio de viajes marítimos a las islas municipios, respondió a preguntas de Aponte Dalmau que “puedo asumir, porque no encuentro en ningún sitio del contrato de HMS y sus 600 páginas, no encuentro nada que me diga a mí que ellos son responsables por poner lanchas, sino que ellos asumen la responsabilidad de operar las ocho lanchas de ATM arregladas y si no la tienen, la ATM las busca”.

“Al final del día lo que de este proceso se ha visto, lo que del proceso de Luma también se ha visto, son dos cosas, primero que hay que crear una crisis para privatizar y segundo, cómo privatizamos usando fondos federales desmembrando una agencia principal que es la que opera la entidad para convertirla en la chequera, para hacer la administración de los fondos y eso es lo que aquí ha pasado”, añadió el senador Aponte Dalmau.

Newman cuestionó que la empresa contratada, HMS, “no pone dinero por adelantado, no tiene responsabilidad por embarcaciones al no ser incluidas en su propuesta o su contrato, no asume riesgo de fondos federales o legislados que no alleguen a la ATM”, añadió el presidente de PRFF.

Igualmente, mencionó que “nunca fuimos descalificados aunque estamos claros que esto lo han repetido porque, en nuestra opinión, les permite justificar haber negociado con libertad con la única otra compañía que licitó”, expresó el Presidente de PRFF añadiendo que su propuesta es $47 millones de dolares más económica que la de HMS.

Mientras, el senador por el Distrito de Ponce y miembro de la comisión, Ramón Ruiz Nieves, preguntó al deponente en términos de cuántas embarcaciones se necesitan para estabilizar el proceso de viajes marítimos hacia Vieques y Culebra. Newman, respondió que se necesitan al menos seis embarcaciones y el debido mantenimiento.

En adición, Newman detalló sobre el proceso en que PRFF participó para la otorgación del contrato que finalmente fue obtenida por HMS Ferries. “Luego de percatarnos que solo dos de las cinco compañías habían sometido propuestas, enviamos una carta solicitando a la AP3 que considerara una negociación paralela con ambas compañías para que así pudiera obtener lo mejor para Puerto Rico y a la vez, mantener una competitividad en la negociación. Nuestra comunicación no fue contestada, fue ignorada por lo que dimos por entendido que la misma fue rechazada”, explicó.

“Miembros de esta honorable comisión, les informo, con toda certeza que, entre los primeros temas de discusión entre HMS y AAPP al comienzo de la negociación, traído a la mesa por HMS, es el ajuste a los componentes de combustible y seguros. Si, y aunque no lo crean, terminaron negociando estos elementos igual como nosotros habíamos propuesto en nuestra propuesta original y por lo cual, en palabras claras, a PRFF nos colgaron”, resaltó Newman.

También, indicó que en la propuesta de PRFF, se incluyeron dos embarcaciones modernas y con equipos avanzados. “Para estar claro, el RFP no requeria que los proponentes aportaran embarcaciones. El RFP si contenia un itinerario prospectivo la cual incluia la expectativa de un numero de viajes a cada isla y un aproximado del numero de asientos que deberan estar disponible a diario”, sostuvo Newman.

La RS 31 ordena a la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el contrato otorgado a la compañía HMS Ferries, la cual a su vez pertenece a la compañía Hornblower, para la operación de las lanchas que dan servicio de transportación marítima desde y hacia las islas municipio de Vieques y Culebra, y también entre San Juan y Cataño.