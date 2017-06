Presidente del PPD hace llamado a boicotear el plebiscito

SAN JUAN -El Presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor Ferrer, difundió un mensaje grabado mediante el cual hizo un llamado a boicotear el plebiscito, asegurando que el mismo es un proceso amañado que no tiene ninguna validez.

Invita a los puertorriqueños a no votar el domingo”.

“El domingo no votes en el plebiscito. El liderato del Partido Nuevo Progresista pretende que participes de un proceso amañado, de un proceso que no está avalado por el Congreso Federal, el Senado ni el Departamento de Justicia. Un proceso que pretende darle a la estadidad una ventaja que no tiene”, sostuvo Ferrer en su mensaje.

“Por las pasadas décadas han intentado, una y otra vez, manipular los resultados de los procesos plebisictarios en el País. De organizar la trampa, de organizar el fraude y esconder detrás de ellos su ineptitud en el gobierno. En solo cinco meses han presentado legislación aumentando el costo de vida de los puertorriqueños, más impuestos, menos empleos, el cierre de escuelas, el cierre de la Universidad. Pero hay dinero para sus amigos, para los contratos de la Secretaria de Educación, para el señor Pesquera, para los amigos de Thomas y los amigos de Jhonny en la Legislatura”, sentenció Ferrer.

“Este próximo domingo no puedes avalar con tu voto lo que está sucendiendo en Puerto Rico. Es momento de decir que NO, y lo dices sin participar en este proceso. Proceso que solo va a beneficiar a unos siete amigos del gobernador y del Partido Nuevo Progresista, que los van a enviar como cabilderos a Washington a seguir gastando dinero”, subrayó el líder de la Pava.

“El Partido Popular siempre ha defendido la democracia y el ejercicio al voto. Sin embargo, en este momento no podemos prestar nuestro consentimiento y nuestro voto para un proceso que no sirve, que no es vinculante y que solo quiere engañar a nuestro pueblo. Te invito a que el próximo domingo no participes. El próximo domingo NO votes. El próximo domingo dile NO a Ricardo Rosselló, a Jenniffer González, y al liderato del Partido Nuevo Progresista”, manifestó Ferrer al final de su mensaje.