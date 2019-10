Héctor J. Álvarez Colón

hector.alvarez@presenciapr.com

LOÍZA – Toda persona que desee aspirar a un puesto electivo para las elecciones de noviembre 2020, tiene hasta el 30 de diciembre de 2019 para presentar una candidatura definida ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Sin embargo, ya se mencionan algunos nombres para distintas posiciones en el área noreste. Uno de ellos lo es Joel A. Osorio, actual presidente de la legislatura municipal de Loíza, quien confirmó su intención de aspirar al Distrito #37 (Loíza, Río Grande y Canóvanas) por el Partido Popular Democrático (PPD).

Osorio lleva como legislador municipal desde 2013, bajo la administración del exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), Eddie Manso Fuentes. Ahora, como presidente de ese cuerpo, el trabajo ha sido más amplio y directo con las comunidades, especialmente en Loíza. Muchos residentes se acercaron a él para solicitarle que corriera a un cargo electivo en el 2020.

Actualmente, Ángel Bulerín Ramos es el representante del Distrito #37 por el PNP. Lleva 28 años en esa posición.

“Yo aspiro a esa posición, pero eso no significa que tenga algún problema con Ángel Bulerín. Él lleva 28 años como representante de ese distrito y ha hecho un trabajo que ha sido reconocido, por eso hay mucha gente que lo quiere, lo aprecia y le dan el voto de confianza cada cuatro años”, dijo Osorio.

“Pero, me parece que estamos en unos tiempos donde hay una nueva generación y nosotros (los jóvenes) tenemos que buscar llenar esas posiciones que llevan mucho tiempo ocupadas por esas personas. No estamos hablando del tipo de trabajo que haya hecho Bulerín (si fue bueno o malo), sino que me parece que es momento de que la juventud comience a llenar esos espacios y tengamos esa oportunidad para echar hacia adelante el país”, destacó el legislador loiceño.

Aunque aclaró que no tiene ningún problema con el actual representante del Distrito #37, Osorio sí recalcó que en el distrito “quedan muchas cosas por hacer”. Su plataforma de trabajo se concentrará en trabajar con las condiciones de las carreteras, la infraestructura, el turismo, la erosión costera en Loíza y otras inquietudes que se presentan en Río Grande y Canóvanas.

Una de las primeras personas a quien Osorio informó sobre su decisión fue a Julia Nazario, alcaldesa de Loíza. Nazario también fue candidata para el Distrito #37, en el 2012.

“Ella (la alcaldesa) me apoya 100%. Confía en el trabajo que yo puedo realizar desde allí (El Capitolio,) así como lo he hecho como presidente de la legislatura municipal de Loíza”, afirmó Osorio.