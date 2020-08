Presidentes del PPD y PNP recomiendan suspender primaria por problemas de la CEE

SAN JUAN – Los presidentes de los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP), Aníbal José Torres y Thomas Rivera Schatz anunciaron el domingo que le recomendaron al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila la suspensión del proceso de las primarias en los lugares que al momento no pudieron comenzar por falta de materiales.

“En esencia, lo acordado o lo discutido fue, número uno, proceso que no se haya iniciado en los precintos y municipios, no se va a iniciar. Quedan suspendidos. Y en el que ya se comenzaron, van a terminar hasta cumplir con el horario y todo el procedimiento. En esos precintos donde habrá de terminar, no habrá divulgación de resultados de la Comisión Estatal de Elecciones y se va a posponer para el próximo domingo el restante”, dijo Rivera Schatz en conferencia de prensa luego de culminar una segunda reunión con el presidente de CEE.

“Los partidos políticos estuvieron listos en todos los precintos, en todos los municipios y en todos los niveles de este proceso primarista. Estábamos preparados y comprometidos a llevar a cabo este proceso, el cual no quisiéramos suspender, el cual no quisiéramos interrumpir”, añadió.

Rivera Schatz expresó que en la primera reunión que hubo con Dávila se aseguró que para las once de la mañana, aquellos precintos que no habían recibido todavía el material electoral, lo tendrían. Sin embargo en más de la mitad de los 110 precintos (alrededor de 59), no han llegado al momento los materiales. Los resultados de los de los precintos en los que la votación comenzó se guardarán en las bóvedas para ser contados posteriormente.

El problema principal, según los presidentes de ambos partidos políticos fue que la imprenta escogida no pudo cumplir con la entrega de las papeletas.

“Desde la semana pasada, estábamos diciendo que había un problema con las papeletas. Ha sido una crasa incompetencia administrativa del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que no debe continuar en su posición. Esto tiene un solo responsable y se llama presidente de la Comisión Estatal de Elecciones”, sostuvo Torres.

Hasta el momento, el presidente de la CEE no ha tomado una determinación final en cuanto a suspender o no las primarias en los lugares que por falta de papeletas no pudieron comenzar.