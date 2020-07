Un mensaje se puede emitir de muchas maneras y, en el caso de la artista Melanie M. Rodríguez Rosado, el arte es su medio de expresión ante las realidades que se viven en Puerto Rico.

La artista fue la autora de la reconocida imagen de ‘bodypainting’ que se viralizó en las redes sociales en medio de las manifestaciones, ‘Ricky renuncia’, en el verano de 2019 donde presentaban a una mujer con la bandera de Puerto Rico con el rostro lleno de lágrimas y en la parte trasera los mensajes que salieron a relucir del chat de ‘Telegram’ donde el gobernador y varios empleados gubernamentales participaron.

“Siempre se me ha hecho más fácil expresar lo que pienso a través del arte, por eso es que realizo manifiesto artístico para protestas. En el verano de 2019, cree un bodypainting que se volvió viral y fue ícono de las protestas ‘Ricky renuncia’, lo que significó mucho para mí como artista porque no me esperaba tantas reacciones, incluso a nivel mundial”, contó Melanie.

La joven, también, tiene una compañía denominada ‘Primary Custom’ donde customiza zapatos, ropa y artículos con arte pintado a mano, principalmente con colores primarios. “Mi tienda la inicié creando piezas únicas con la paleta de colores primarios, porque son mis favoritos, pero poco a poco he ido flexibilizando. Lo más que se vende son los tenis customizados. La dinámica usualmente consta de que el cliente compre un par de zapatos que desea customizar y llegamos a un punto medio donde el cliente me entrega los zapatos y el arte que desea”, explicó Rodríguez.

Al momento, la artista trabaja dos cuentas de Instagram donde publica sus trabajos. En @melmichellerr comparte sus experiencias de trabajo como maquillista profesional y artista y en la página de @primarycustom comparte varios de los pedidos que realiza para los clientes.

Por el momento se está enfocando en hacer envíos solo en Puerto Rico, porque el costo para Estados Unidos es muy alto y con la situación del coronavirus todo se está tardando en llegar. Para órdenes le pueden escribir a través de Instagram y los pagos se realizan por Ath Móvil o Paypal.