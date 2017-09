Primera Dama y Agricultura coordinan servicios a las mascotas de los refugiados que vienen de las islas vecinas 

SAN JUAN – En una iniciativa de la Primera Dama, Beatriz Rosselló, junto al Departamento de Agricultura y su secretario Carlos Flores Ortega, se ha desarrollado un proyecto para continuar ayudando a los refugiados que vienen de las islas menores afectadas por el paso del huracán Irma.

La misión principal de esta gestión de ayuda consiste en convertir la Isla en un oasis, no solo para estos hermanos caribeños, sino también para sus mascotas. El Departamento de Agricultura en conjunto con la USDA Aphis Veterinary Service (National Import and Export Office) y su director, Jack Taniewski, DVM, National Director of Animal Import and Export Services, han desarrollado un sistema que hace posible que los afectados por el embate de este fenómeno puedan entrar a la Isla junto con sus mascotas.

Para esto el Departamento de Agricultura estableció una dispensa para que los animales domésticos (gatos y perros) en tránsito, puedan llegar a Puerto Rico sin su certificado de salud. Ya en la Isla, los mismos serán evaluados por veterinarios privados quienes emitirán el certificado para que puedan ser transportados a su destino final.

“Nuestras mascotas son parte importante de nuestras familias y en situaciones como las que atraviesan los refugiados de nuestras islas vecinas, es importante que incluyéramos a las mismas. Agradezco al Secretario de Agricultura por las gestiones realizadas y al Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico por su apoyo”, indicó la primera dama, Beatriz Rosselló.

Las mascotas que lleguen a Puerto Rico y permanezcan en la Isla tendrán una moratoria de 30 días para tener su certificado de salud vigente. Todo animal doméstico (gatos y perros) debe de estar acompañado por su dueño o persona responsable de su cuido mientras este en la Isla. El colegio de médicos Veterinarios de Puerto Rico estará ayudando en estos esfuerzos para así asegurar que el proceso sea llevado de la forma correcta.

Los veterinarios privados que reciban estos animales deberán llamar al Departamento de Agricultura, Secretaria Auxiliar de Integridad y Agrocomercial para comunicar la fecha de entrada, el tipo de mascota y cuál será su destino final de esta forma la agencia tiene constancia de la cantidad de mascotas entrante además de las condiciones de estos.