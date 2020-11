Productos hechos en Caguas en portal Brands of Puerto Rico

CAGUAS – El Municipio de Caguas firmó un acuerdo con la plataforma Brands of Puerto Rico para iniciar el programa de comercio electrónico Pueblos, el cual apoya la actividad económica de los productos hechos en la ciudad a través del comercio digital.

La herramienta Pueblos le permite a la Secretaría de Desarrollo Económico tener métricas en tiempo real de las ventas y crecimiento de los productos hechos en Caguas. Además de las métricas y la tecnología, el programa integra la capacitación para apoyar los empresarios participantes, particularmente para la época navideña, y fomentar la creación de nuevas empresas.

“El proceso de manejar la pandemia nos ha planteado diversas situaciones y retos como municipio. Definitivamente proteger la salud de nuestra gente es lo primordial, pero no podemos dejar a un lado la actividad económica de la ciudad. Por eso, desde nuestra Secretaría de Desarrollo Económico hemos estado buscando alternativas de apoyo para nuestros comerciantes. Mediante este acuerdo con Brands of Puerto Rico le brindamos a los productos hechos en Caguas la oportunidad de mercadearse gratuitamente mediante una excelente plataforma de ventas que les permite, no solo la venta local, sino a la diáspora puertorriqueña que tanto atesora su país y el pueblo de procedencia. Además, nos permite mostrar la diversidad de los productos, calidad y tipos de manufacturas que produce nuestra ciudad”, expresó el alcalde William Miranda Torres.

“La crisis que ha causado el COVID 19 ha acelerado la digitalización de nuestra economía. Esta crisis representa oportunidad para las PyMEs y para Puerto Rico en insertarse en la economía digital mediante del e-commerce transfronterizo. Diseñamos PUEBLOS para llevar nuestro ecosistema de soluciones de tecnología y logística directo a los municipios y sus oficinas de desarrollo económico. El beneficio mayor es que las PyMEs se insertan en un marketplace con un alto tráfico de consumidores que buscan productos locales mientras que usan el Puerto Rico E-Fulfillment Center para el cumplimiento de sus ventas en línea. Para nosotros es un honor lanzar este proyecto junto a Caguas, un municipio que es líder en desarrollo económico e innovación”, destacó Alan Taveras, cofundador de Brands of Puerto Rico, quien añadió que desarrollaron para los municipios un tablero de métricas donde pueden ver en tiempo real el rendimiento de sus emprendedores y existe la demanda de sus productos.

Pueblos se puede acceder dentro del portal www.brandsofpuertorico.com donde los productos de Caguas cuentan con una tienda virtual. En el caso de Caguas, la selección de artículos aumenta en variedad mientras más empresarios cagüeños se unen a la iniciativa. Entre los productos que están actualmente disponibles se encuentran: Agustino Foods, Tortillas Doña Lola, Dulces La Fe, Telaraña, libros HZR, Tshirts for Jesus, Pique Pa’Ti, Natural Powder Lab, Coradinis, Galería Lucy y Flor Silvestre.

Los comercios de Caguas que deseen participar de la nueva herramienta Pueblos de Brands of Puerto Rico, pueden comunicarse con PromoCaguas al 787-653-8833 o escribir a caguasstrong@gmail.com.