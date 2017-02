Proponen convertir a Puerto Rico en “veteran friendly”

SAN JUAN – El procurador del Veterano, licenciado Agustín Montañez Allman, propuso el miércoles que en Puerto Rico se le dé mayores beneficios a la comunidad que representa, para que en vez de emigrar a Estados Unidos, permanezca en la Isla.

Según Montañez Allman, la comunidad del veterano se está desplazando hacia Estados Unidos por beneficios que reciben, especialmente en Georgia, Texas y la Florida que son lo que catalogó como “veterans friendly jurisdiction”. Por ello, recomendó que Puerto Rico establezca beneficios para atender los veteranos y así atraer a lo que partieron del país.

Montañez Allman, mencionó que ha podido identificar que la mayoría de los veteranos se desempeñan en el área de finanzas, seguros, transportación y la tecnología. Indicó que según los datos de la Administración de Veteranos, en la Isla residen 93,000 veteranos. No obstante, a su entender, los números sobrepasan los 100 mil, debido a que muchos no están registrados o no están recibiendo servicios.

Por su parte, la representante Lourdes Ramos Rivera, coincidió con la recomendación del procurador del Veterano de convertir a Puerto Rico en una jurisdicción amigable para los veteranos y trabajar para que reciban los mismos beneficios que se le ofrece en los estados de la unión.

La representante añadió que se debe revisar el presupuesto de la Oficina, por lo que le informó al Procurador, que discutirá el asunto con el Director de Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), en una reunión próximamente.

Las expresiones del procurador se dieron durante una vista pública de la Comisión de Sistemas de Retiro y Asuntos del Veterano, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, sobre el Proyecto de la Cámara 425, que le ordena a la Administración de Servicios Generales (ASG), revisar la reglamentación vigente sobre adquisiciones de bienes y servicios de las agencias del Gobierno.

La propuesta busca que se le brinden ayudas a los veteranos, para que desarrollen negocios en Puerto Rico.