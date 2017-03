Puerto Rico Cambia en busca de una alianza con el Departamento de Educación

SAN JUAN – La organización de jóvenes Puerto Rico Cambia solicitó una reunión con la Secretaria de Educación la Dra. Julia Keleher para buscar alternativas para fomentar el voluntariado en los estudiantes de Puerto Rico.

“El servicio es fundamental para sacar a Puerto Rico de la crisis.” expresó Jorge E. Pagán Pagán, fundador y Director Ejecutivo de Puerto Rico Cambia.

Pagán expresó que el servicio a la comunidad en Puerto Rico debe fomentarse más allá que simplemente hacer horas.

“En la actualidad es un requisito cumplir con ciertas horas comunitarias pero NUNCA se nos explica a qué aporta eso en la vida.”

La organización presento datos estadísticos brindado por Fondos Unidos en donde en Estados Unidos el 86% de las estaciones de bomberos son voluntarios y están a cargo de proteger el 39% de la población.

“Estas estadísticas nos traen varias interrogantes: ¿Cómo vamos a mejorar como país, sino aportamos al mismo? ¿Todos queremos un mejor sistema de educación, pero ninguno aportamos a presentar soluciones para el mejoramiento del mismo? En la actualidad Puerto Rico necesita más manos, más soluciones y menos críticas.” Señaló Pagán

En el 2015 el 13.4% de los niños no pasaron el primer grado, 45% de los niños y niñas no alcanzan los niveles requeridos en español, inglés y matemáticas en tercer grado, 40% de los jóvenes no cuentan con un diploma de escuela superior, 70% de los jóvenes que ingresan en la universidad no terminan la universidad y 68% de los presos no tienen grado 11.

“El momento de servir al país desinteresadamente es ahora, el momento de re- construir el país es ahora, el momento de buscar soluciones es ahora, todos sabemos el problema en que estamos metidos, todos hablamos del problema y pocos de la solución. Hemos dependido todo el tiempo del gobierno, el momento de levantarnos en el país es HOY, no esperar nada del gobierno y nosotros tomar acción. “concluyo Pagán

La organización espera la respuesta de la Secretaria para unir alianzas con el Departamento de Educación con el fin de motivar visitar a las escuelas para hablar de la importancia del servicio a la humanidad.