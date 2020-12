Puerto Rico Fast Ferries evalúa la determinación del Tribunal de Apelaciones

SAN JUAN – Puerto Rico Fast Ferries (PRFF), empresa puertorriqueña que ha brindado servicios de transportación a las islas municipio de Vieques y Culebra, junto a sus abogados evalúan la determinación del Tribunal de Apelaciones.

“Al momento y según hemos estado evaluando, el Tribunal de Apelaciones no entró en un estudio de los particulares de la contratación de HMS y la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), sino que se enfocó en lo establecido por la Ley 29-2009 que limita los elementos bajo el las cuales un proponente puede llevar ante ellos un impugnación de un proceso de contratación. Son contrataciones como esta que tiene rezagadas las firmas locales y a la Isla en una economía desacertada”, destacó Rick Newman, presidente de Puerto Rico Fast Ferries.

“Existen unas falacias en esta contratación que la gente deben reconocer. El contrato firmado lo describe a plenitud. En esta transacción, contrario a lo que han expresado, no hay riesgo para el contratado y su costo no es uno fijo, sino variable. La determinación del Tribunal de Apelaciones no invalida los hechos ni el proceso cuyo resultado es que, contrario a lo que se proyecta, la empresa contratada HMS costará al erario sobre 47 millones de dólares más que la propuesta de nuestra empresa, Puerto Rico Fast Ferries, que ya ha demostrado su capacidad en mas de cinco años prestando servicio suplementario de transporte a la ATM”, señaló Newman.

El contrato entre la empresa HMS y la ATM, es un contrato de costo variable, y además ellos no proveen embarcaciones. Ahora ATM tiene que alquilar embarcaciones para que HMS pueda dar servicio y esto a un costo adicional sobre los 47 millones. La agencia pública ATM seguirá con toda responsabilidad financiera y la empresa privada no tendrá riesgo alguno ante dicha contratación. Más aún, de no advenirse fondos federales o asignados por la Asamblea Legislativa para sufragar los gastos operacionales, la empresa HMS puede optar por rescindir el contrato y requerir un cobro de indemnización. Este es un riesgo que Puerto Rico Fast Ferries estaba dispuesto a asumir según su propuesta.

Newman finalizó con una exhortación a los empresarios locales que deseen participar de procesos de subastas en el gobierno, “el contrato habla por sí mismo y todo aquel interesado, lo debe leer, sobretodo los empresarios locales que podrían caer víctimas del mismo tipo de proceso que aún ofreciendo un costo menor, mayores servicios, gozando de buena reputación y aportando directamente a nuestra economía, sean pasados por alto porque las grandes empresas extranjeras parecen siempre tener la ventaja en las contrataciones gubernamentales”.

Los socios de PRFF, que cuenta con más de 35 años conjuntos en el manejo y administración de transporte marítimo tanto en los Estados Unidos como en Puerto Rico, participó junto a otras 4 empresas pre-cualificadas por la AAPP, en el proceso de proveer propuesta (RFP), para la administración y manejo del sistema de transporte a las Islas Municipio, a pesar de que solo dos presentaron propuestas. Al día de hoy, PRFF ha transportado cientos de miles de pasajeros a Vieques y Culebra, y estamos confiados que la experiencia en nuestras lanchas ha sido del agrado de los usuarios. Puerto Rico Fast Ferries agradece el respaldo que los usuarios han brindado a su empresa y tripulación por el servicio que han estado ofreciendo a las islas municipio.