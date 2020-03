“Que Dios nos ayude”, dice exfuncionario del NMEAD sobre si hay suministros para una nueva emergencia

SAN JUAN – El exdirector de Operaciones del Negociado Estatal de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Joel Figueroa alegó el martes que como consecuencia del caos que se formó con el manejo de la emergencia por los terremotos en el sur- suroeste y el vaciado de suministros en los almacenes, no se puede garantizar que haya material disponible para enfrentar una emergencia.

“(Que) Dios nos ayude”, dijo Figueroa a preguntas del representante José “Pichy” Torres Zamora, durante la Vista Pública de la Comisión Especial Para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico Ante Una Emergencia.

Figueroa mencionó que cuando se publicó por la persona conocida como el León Fiscalizador lo del almacén de Ponce, no rompió ningún candado ni una puerta para entrar, porque en el lugar había empleados sacando suministros del lugar, porque la estructura sufrió daños. Una vez la información se propagó, la orden del Gobierno fue vaciar los almacenes y repartir los suministros.

Figueroa y Luis Cruz Ramírez, encargado de operaciones y logística del NMEAD alegaron que no tenían ningún control sobre el manejo que se le dio al almacén del negociado en Ponce. Cruz Ramírez alegó que esa facultad le fue retirada por el destituido comisionado Carlos Acevedo Caballero en agosto de 2018, cuando se le ordenó darle la llave del almacén de Ponce a Luis Guillermo Torres Negrón, director de zona. Por esa razón le radicó una querella a Acevedo por despojo de funciones, que al momento no se ha adjudicado. Alegó que durante las emergencias las funciones que ejercía desde San Juan era canalizar las solicitudes y entregas de suministros, que salían desde Cabo Rojo o desde el almacén del Departamento de Educación que también ubica en Ponce.

Torres Negrón no compareció a la vista, a pesar de que fue citado y no ofreció ninguna razón para no llegar. Será citado a través del Tribunal, adelantó el representante Rodríguez Aguiló.

En el caso de Figueroa- quien llegó en destaque desde el Cuerpo de Bomberos a la posición en NMEAD a solicitud de Acevedo Caballero- insistió en que del almacén de Ponce se sacaban suministros con regularidad. Insistió en que el almacén en el momento en que salió a relucir la existencia del mismo estaba abierto, porque estaban sacando poco a poco el inventario, dado a que la estructura tenía daños como consecuencia de la actividad sísmica. En la vista salió a relucir que en dos ocasiones funcionarios supuestamente adscritos a La Fortaleza fueron a Ponce a buscar equipo.

El general José Burgos, comisionado del NMEAD tampoco compareció, pero fue excusado.