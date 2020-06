“Que me traigan la prueba y lo cuelgo” dice TRS sobre alegado racismo de nominado Secretario del Trabajo

SAN JUAN – El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz pidió el miércoles, en medio de la continuación de la vista pública de la Comisión de Nombramientos que estudia la nominación del licenciado Carlos Rivera Santiago como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) para que traigan a su consideración evidencias racistas contra el nominado y así “colgar” su nominación.

“Aquí alguna gente ha querido convertir esto en un caso de racismo. Y yo quiero que alguien me diga a mí, en qué consiste el acto de racismo que incurrió el licenciado Carlos Rivera Santiago. Porque yo le aseguro a usted, licenciado, que si alguien presenta prueba directa de un acto de racismo o de discrimen contra él, lo cuelgo inmediatamente”, dijo Rivera Schatz en medio de un interrogatorio al abogado de la niña Alma Yariela Cruz Cruz, Leo Aldridge.

“Me preocupa que como fiscal nadie se opuso. Nadie dijo ni pío, nadie, y ahora de momento, surgen unas alegaciones a través de los medios”, añadió.

Por su parte, el licenciado Aldridge mencionó que “el propósito de venir es exponer el tracto procesal de lo que pasó y ustedes deciden si esa mancha, lo que a mi juicio es una mancha grande en el expediente es o no suficiente para negarle un segundo turno al bate. Esa es una decisión (de ustedes), yo no fui electo. Ustedes todos fueron electos y todo tienen esa decisión”.

“Sí me parece que el pasado de esa persona en sus puestos profesionales y gubernamentales sí son merecedores de ser escudriñados. Que es lo que están haciendo en esta vista (pública). Sí le voy a decir, senador, que ese discurso de ley y orden y la eficiencia en este caso particular no se demostró. No es un protector de la ley y orden el seguir únicamente con las leyes porque, como dije en mi ponencia, la ley y el orden era que se contara a los negros como tres quintas partes de un ser humano”, comentó Aldridge.

La vista pública continuará con la deposición de las madres supuestamente perjudicadas en el caso del Alma Yariela Cruz Cruz, la señora Enid Dávila Hernández.