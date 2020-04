FAJARDO – El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, anunció que ya dio inicio en el pueblo un programa que llamó: “Que nadie se quede sin comer”. El primer impacto repartió 300 platos de comida caliente a los fajardeños que así lo solicitaron.

Meléndez Méndez, explicó, que el nuevo programa forma parte de las iniciativas que ha desarrollado la administración municipal que busca cubrir la necesidad de alimentos que puedan tener los fajardeños. El alcalde dijo que ante la situación que enfrenta el país por la pandemia del COVID-19 hay personas que se han quedado sin trabajo y están experimentando diversas situaciones.

Explicó que el nuevo programa “Que nadie se quede sin comer en Fajardo” busca también ayudar a incentivar la economía de los pequeños comerciantes del pueblo que también se han visto afectados por la crisis que desató el coronavirus. Detalló que el municipio le compra platos de comida caliente a los restaurantes y los entrega frente a la alcaldía de forma servi-carro donde las personas no tienen que bajarse en busca de los alimentos, así evitan el contacto físico y previenen los contagios con el virus.

“Este programa es una doble ayuda, por un lado, ayudamos a la ciudadanía con el plato de comida caliente que sabemos que hay gente que lo necesita y por otro lado ayudamos a los comerciantes que sabemos que hay comercios que también la están pasando mal que llevan semanas sin generar dinero. Queremos en cada entrega darles oportunidad a diferentes restaurantes para así beneficiar a aquellos que estén interesados en participar en esta iniciativa”, manifestó el alcalde.

El primer impacto del programa fue, ayer miércoles, y según el alcalde entregaron unos 300 platos de comida a residentes del pueblo. El alcalde anunció que mañana viernes, 1 de mayo, regresan con la entrega de comida caliente, esta vez van a duplicar la cantidad de platos entregados.

Según especificó, esta inciativa tiene otra parte que incluye la entrega de 165 almuerzos que llevan a los hogares de envejecientes, pacientes con alguna condición y participantes de programas de comida que tiene el municipio. Meléndez Méndez, dijo que el programa se amplía y que a partir del próximo lunes, 4 de mayo, las personas que tengan alguna necesidad y requieran que el municipio les lleve comida a sus casas solo tienen que llamar al 787.863.1502 y registrarse.

Para recoger los alimentos calientes frente a la alcaldía las personas deben presentar una identificación con foto y dirección de Fajardo, deben tener mascarillas, solo entregaran comidas en los vehículos, no se entregarán comida a transeúntes, no se permite filas de personas ni aglomeración de gente en el lugar, los alimentos comienzan a entregarse desde las 11:00 a.m. hasta que se terminen.

Los comerciantes interesados en participar de este programa deben comunicarse al 787.863.1502.