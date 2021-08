Quedan ocho boletos para la postemporada de la Doble A

Los Brujos tienen sus últimos dos compromisos con los Maratonistas este miércoles y el viernes en el estadio Herminio Cintrón de Villalba. Guayama está obligado a ganar los dos juegos con Coamo para seguir con vida y empatar con los Potros para forzar a un juego extra por la clasificación.

Calendario de últimos juegos de la Temporada Regular:



HOY MARTES, 17 DE AGOSTO

Peñuelas vs. Yauco – estadio Sabana Grande (CONTINUACIÓN) – 7:30 pm

MAÑANA MIÉRCOLES, 18 DE AGOSTO

Lajas en Cabo Rojo – 7:30 pm

Aguadilla vs. Aguada (estadio Aguadilla) – 7:00 pm

Yabucoa vs. San Lorenzo (estadio Juncos) – 7:30 pm

Cayey vs. Barranquitas (estadio Aibonito) – 7:30 pm

Guayama vs. Coamo (estadio Villalba) – 7:30 pm

Juncos vs. Loíza (Estadio Gurabo) – 7:30 pm