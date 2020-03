Quedan siete meses para poder viajar sin Real ID

SAN JUAN – El secretario de Transportación y Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras Aponte, hizo un llamado el lunes a la ciudadanía para acogerse a los beneficios de la amnistía de multas y sacar su Real ID sin la necesidad de hacer filas en los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) o el Departamento de Hacienda.

Contreras Aponte recordó que solo quedan 15 días para acogerse a la Ley de Pago Acelerado de Multas de Tránsito, identificada por la ciudadanía en general como amnistía, la cual vence el 17 de marzo de 2020. De igual forma, urgió a la ciudadanía a no dejar para última hora la solicitud y obtención de su licencia de conducir o identificación en formato Real ID, teniendo en cuenta que queda poco menos de 7 meses para poder viajar entre Puerto Rico y las demás jurisdicciones de los Estados Unidos, con su licencia de conducir o identificación regular.

“Más de 270,000 personas ya se han beneficiado de la llamada amnistía que firmó la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, recibiendo un descuento del 15 por ciento de sus multas y hasta un 100 por ciento de sus recargos y penalidades. De estas, cerca de 37,000 lo hicieron desde la comodidad de su celular, utilizando la aplicación gratuita de CESCO Digital. Sin embargo, sabemos que aún quedan muchos que no se han acogido a este beneficio, que termina el próximo 17 de marzo. Por eso reiteramos nuestra exhortación a que aprovechen esta oportunidad y que, si va a hacer el pago total tras el descuento, lo haga a través de CESCO Digital”, indicó el funcionario en comunicación escrita.

Destacó que los pagos a través de CESCO Digital se reflejan al momento, evitando tener que pasar físicamente por Hacienda o los CESCO para buscar certificaciones y procurar que sus multas pagadas sean borradas del sistema. De hecho, puede bajar la certificación de pago y eliminación de las multas desde la propia aplicación.

Es importante destacar que aquellas personas que deseen acogerse a los beneficios de la amnistía, pero haciendo un plan de pago, tendrá que visitar físicamente una de las sucursales del Banco Popular de Puerto Rico. Bajo esta opción, el descuento seguirá siendo 15 por ciento de la multa, pero el descuento de los recargos será de 50 por ciento.

Al momento se han recaudado cerca de 14 millones de dólares a través de esta Ley de Pago Acelerado de Multas de Tránsito, de los cuales 3.2 millones de dólares han sido a través de la aplicación de CESCO Digital.

Por otra parte, el jefe de DTOP hizo un llamado a aquellos que no tienen pasaporte vigente y que no tienen licencia o identificación en formato Real ID, para que la saquen en este formato antes del 1 de octubre de 2020, fecha límite para viajar entre Puerto Rico y cualquier jurisdicción de los Estados Unidos utilizando su licencia o identificación regular.

“La realidad es esta: a partir del 1 de octubre de este año, si usted no tiene un pasaporte vigente, una licencia o identificación en formato Real ID, NO VIAJA, punto. Estas son disposiciones del Departamento de Seguridad Nacional (Deparment of Homeland Security), las cuales se harán cumplir por los agentes de la Administración de Seguridad en la Transportación (TSA, por sus siglas en inglés) en todos los aeropuertos de todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. Por tanto, si usted quiere viajar desde, hacia o entre cualquier jurisdicción de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico e Islas Vírgenes Americanas, solo podrá hacerlo con un pasaporte vigente o Real ID,” explicó Contreras Aponte.

“Es importante que tomen en cuenta que, a partir del 1 de octubre, esto no solo será requisito para salir de viaje, sino también para regresar. En otras palabras, si usted viaja a los Estados Unidos antes de esa fecha, pero tiene programado regresar a Puerto Rico luego del 1 de octubre, tendrá que presentar su pasaporte o Real ID para poder hacerlo,” añadió.

El secretario exhortó a que utilicen la plataforma en internet de CESCO Citas, lo que les permitirá evitar las filas en CESCO para sacar su Real ID. Para esto, acceda a dtop.pr.gov ó cesco.turnospr.com y escoja la fecha, hora y lugar de su cita de forma fácil y segura.

“¡Hazte Real! Saca tu Real ID y evita malos ratos y contratiempos a la hora de viajar o visitar una facilidad federal”, finalizó Contreras Aponte, no sin antes recordar que aún después del 1 de octubre de 2020, la licencia de conducir y la identificación regular emitida por DTOP seguirá siendo válida en Puerto Rico.

Si usted es conductor, podrá continuar conduciendo sin problemas con su licencia regular, y si tiene su identificación regular, la podrá seguir utilizando para transacciones a nivel estatal como en bancos, oficinas gubernamentales y otros.