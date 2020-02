¿Quién será el nuevo alcalde de Fajardo?

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

FAJARDO – La Ley de Municipios Autónomos dispone que, si la vacante ocurre en el año electoral, el comité municipal local (Partido Nuevo Progresista (PNP)) deberá someter a la legislatura un candidato para sustituir al alcalde renunciante dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recibo de la carta de renuncia, que se cumplirían el 5 de marzo. Si no actúa en ese periodo, el secretario de la asamblea municipal notificará al presidente del PNP, quien procederá a cubrir la vacante con el candidato que proponga el cuerpo directivo central del partido.

El pasado miércoles, 19 de febrero, fue el último día de Aníbal Meléndez Rivera como alcalde de Fajardo, tras 31 años de servicio.

Actualmente, hay dos aspirantes para la alcaldía de Fajardo por el PNP. Estos son Armando “Mandy” Rivera y José Aníbal “Joey” Meléndez, este último hijo del alcalde saliente. No es secreto que el ahora exalcalde apoya que su hijo sea quien siga sus pasos en la poltrona municipal. Ante esta situación, han sido muchas las personas y los comentarios en contra de que Joey Meléndez “herede” la posición del alcalde.

Uno de los que ha alzado su voz lo es Armando “Mandy” Rivera quien recomendó que la posición se ocupe de manera interina y que sea el electorado novoprogresista -en la primaria del 7 de junio- quien decida quién llenará la vacante en Fajardo.

“La única forma de que el hijo del alcalde sea el alcalde de Fajardo era que él renunciara en el año electoral. Ya que él controla el comité municipal y sus delegados. Porque no lo hizo en diciembre para que fuera el pueblo el que escogiera a su alcalde como ocurre en las democracias”, expresó Rivera. “Lo correcto es que se permita que ese mismo electorado sea quien decida con quién se cubrirá esa vacante. Es lo más democrático y lo correcto”, sentenció Rivera.

Por su parte, Joey Meléndez, salió en su defensa pues se siente capacitado “desde hace mucho tiempo” para cubrir la vacante, sin importar ser el hijo de Aníbal Meléndez.

“Si el plan de Aníbal Meléndez hubiese sido dejar la alcaldía fácil para mí, hubiese renunciado en enero y desde hace un mes y medio ya yo fuese alcalde. Lamentablemente, complicaciones de salud lo llevaron a tomar esta decisión ahora. Las leyes en Puerto Rico no pueden ser aceptadas porque a ti te gusten o te sean simpáticas, o porque le conviene a tu candidato. Aquí no nos estamos inventando nada. Nos estamos dejando llevar por el reglamento tanto del PNP como de las leyes de la Comisión Estatal de Elecciones. Supongamos que Aníbal Meléndez hubiera renunciado y que su sustito hubiese sido cualquier otra persona que no tuviera nada que ver conmigo, ¿se generaría este tipo de controversia?”, dijo Meléndez en un espacio radial.

Presencia realizó un sondeo a través de la red social Facebook donde los ciudadanos podían seleccionar cuál aspirante era su favorito para ser el sucesor de Aníbal Meléndez Rivera. Con una participación de más de 2,000 personas, el sondeo lo ganó Joey Meléndez con un 65% de los votos mientras que Armando “Mandy” Rivera recibió el 35%.