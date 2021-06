Radican medida para reconocer el derecho al trabajo a distancia en Puerto Rico en el empleo privado

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – De aprobarse en la Asamblea Legislativa y convertirse en ley con la firma del gobernador, los empleados del sector privado podrán beneficiarse de una pieza legislativa radicada por la portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, que busca reconocer el derecho al trabajo a distancia en Puerto Rico en el empleo privado.

El Proyecto del Senado 483 establece que toda persona empleada por un patrono privado tendrá derecho a cumplir con su jornada laboral de forma remota siempre que la naturaleza del trabajo sea susceptible de realizarse efectivamente a distancia y que la empresa cuente con la infraestructura de comunicación e informática para ello.

“El mundo cada día se mueve más hacia la digitalización y la prestación de servicios en espacios cibernéticos. Hay una amplia gama de ocupaciones que pueden realizarse de manera remota, sin que implique un aumento en los costos operacionales para los patronos. De hecho, para determinadas empresas y agencias gubernamentales, la posibilidad y disponibilidad del trabajo a distancia representó un alivio económico en lugar de una carga durante la pandemia.”, explicó la senadora independentista en un comunicado de prensa.

En particular, puntualizó la también vicepresidenta del PIP, “reconocer el derecho al trabajo a distancia, permitiría que muchas mujeres, que siguen siendo las principales responsables del cuido de menores y de adultos mayores que no pueden valerse por sí mismo, no tengan que escoger entre cumplir con sus responsabilidades familiares y continuar generando ingresos”.

Subrayó, además, que los tiempos llaman a iniciativas del Estado dirigidas a promover la alfabetización digital, el acceso a aparatos electrónicos y la disponibilidad para todas de internet de banda ancha.

Santiago Negrón destacó que una de las lecciones que se pueden derivar de esa la crisis generada por la pandemia de COVID-19 es que en el Siglo XXI no hay razón para que continuemos perpetuando estructuras de producción que sistémicamente excluyen a grandes sectores, principalmente las mujeres, de la fuerza laboral, condenando a estas personas y a sus familias a la dependencia y la pobreza.

La medida otorga al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la responsabilidad de poner en vigor las disposiciones de esta Ley. Al hacerlo, deberá establecer un sistema que utilice múltiples medios de comunicación para recibir querellas relacionadas con el incumplimiento de esta Ley e investigar prontamente las querellas recibidas por el Departamento.