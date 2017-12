Radio Vieques regresó al aire

VIEQUES – La emisora comunitaria y sin fines de lucro, Radio Vieques 90.1 FM (www.radiovieques.net) regresó al aire la semana pasada, luego del huracán María, gracias a un esfuerzo de Latino Public Media Consortium, quienes gestionaron un equipo portátil de emergencia, a través de la solidaridad de WIPR y Radio Universidad. Luego de enfrentar varios retos técnicos, se retomó la transmisión en horario limitado, con el compromiso de ser un canal de comunicación al servicio de la recuperación sustentable de nuestras comunidades.

A través del 90.1 FM y www.radiovieques.net .

La programación especial se puede sintonizar de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm con transmisiones en vivo e información local lunes, miércoles y viernes de 9:00 am a 11:00 am. La señal se puede sintonizar a través del 90.1 FMen Vieques, Culebra y zonas del área este, así como a través de Internet, y de la aplicación Tune-In, por sus siglas WVQR.

Para costear los gastos de combustible y obtener el equipo restante para regresar de lleno a su programación, Radio Vieques ha lanzado una campaña a través de la plataforma Generosity (www.generosity.com) donde se pueden realizar donaciones. A su vez, el grupo Artist For Media Diversity ha vuelto a re-lanzar el disco Artists for Vieques a beneficio de la emisora. El CD cuenta con la participación de Calle 13, Zoraida Santiago, El Topo, Tito Auger, entre otros artistas solidarios, y puede descargarse a través de la página web: www.a4md.org. “La solidaridad nos ayudará a restablecer a Radio Vieques, una herramienta clave en las continuas luchas por la descontaminación, el retorno de nuestras tierras y el desarrollo sostenible de la comunidad. Sobre todo, nuestra labor es fundamental luego de los estragos de María” expresó Robert Rabin, director de la emisora comunitaria.

Para más información, comunicar los esfuerzos de su comunidad u organización o para participar como voluntario, llame al 787-375-0525 o escriba a info@radiovieques.net