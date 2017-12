Ramón Luis Rodríguez dice víctima debe decir quién la agredió

SAN JUAN – El representante novoprogresista, Ramón Luis Rodríguez dijo el viernes que la directora de su oficina debe revelar quien la agredió en el supuesto incidente de violencia doméstica atribuido al legislador.

“Desconozco si hubo puños, para más decirle. Ella es la directora de mi oficina. Claro que le he preguntado (quién la agredió). No me ha dicho nada sobre ese tema”, dijo el legislador en una entrevista radial (WKAQ).

“Eso tendría que contestarlo ella… Definitivamente”, agregó cuando se le preguntó por qué la mujer no señala a su agresor para así salvar su escaño legislativo.

Además, dijo desconocer por qué la víctima lo implicó como agresor en la querella inicial sobre el incidente.

A Rodríguez Ruiz se le imputa haber agredido a la mujer con la que supuestamente mantenía una relación personal en hechos ocurridos el pasado 10 de diciembre en Santa Isabe. La mujer, en conferencia de prensa el pasado martes rechazó que el representante fuera la persona que la agredió, aunque tampoco reveló la identidad de la persona. La mujer responsabilizó a la Cámara de Representantes por su seguridad.

“Aquí la víctima de esta violencia doméstica ha sido clara, y lo ha dicho en varias ocasiones, dijo en la conferencia de prensa que se lo había dicho a Justicia, que se lo había dicho al licenciado Ernie Cabán en la entrevista que tuvo, lo puso bajo juramento y lo dijo públicamente, que este servidor no tiene nada que ver con el incidente de violencia doméstica”, dijo el legislador, quien además rechazó tener una relación con la perjudicada.

El jueves Rodríguez Ruiz cuestionó la integridad de los integrantes del caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes que lo expulsaron del caucus a pesar de que algunos de ellos han tenido imputaciones en el pasado. Dijo que no va a renunciar a su escaño como representante de distrito pues no ha sido acusado de nada. Asimismo, cuestionó el por qué la Cámara ordenó realizar una investigación, si antes que concluya se le pidió la renuncia al cargo.

A Rodríguez Ruiz también se le imputa que supuestamente adjudicó unos donativos a un empleado cuyo contrato no fue renovado, el cual negó el obsequio. El legislador alegó que se trata de un “donativo en especie”. Un tercer señalamiento alude a la llamada práctica del diezmo, que consiste en otorgar un sueldo mayor a la persona, la cual le da en efectivo parte mismo al legislador. El representante negó que alguna vez le haya pedido a algún empleado dinero.

El Departamento de Justicia investiga los alegatos contra el legislador por los pueblos de Santa Isabel, Aibonito, Coamo, Salinas y Juana Díaz.