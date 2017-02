Los chihuahuas son una raza de pequeños perros leales y divertidos, con personalidades muy marcada en comparación con otras razas. Esto quiere decir que cada chihuahua es único, algunos son más extrovertidos que otros, o más inquietos y temerarios. Lo que es innegable es que son una mascota ideal para espacios pequeños y están entre las razas de perros más adorables del planeta.

Si tienes sentido de la moda, este es el perro ideal para ti.”

Son compactos

Es fácil acomodar a un chihuahua, ya sea en un departamento o en una casa. Cuando no están jugando se hacen bolita y no necesitan una cama gigante pare descansar. De hecho, pareciera que prefieren los espacios reducidos, como el calor de una mantita, una almohada o tu regazo.

Pueden vestir a la moda

No por nada los chihuahuas son las mascotas preferidas de las celebridades. Si tienes sentido de la moda, este es el perro ideal para ti. Lucen bien con lentes, con bufandas, incluso puedes adquirir accesorios especiales para llevarlos a todos lados, como una bolsa de mano donde tu perrito se verá como un rey.

Fáciles de bañar

Una de las razones por las que es bueno tener un chihuahua es la facilidad con que pueden manejarse incluso contra su voluntad. ¿A tu perro no le gusta el agua? No hay problema, no es que tenga la capacidad de resistirse. Además, no suelen ser muy peludos por lo que con una pasada de ‘shampoo’ será más que suficiente.

Heces pequeñas

Todo en la vida es relativo, también los desechos de las mascotas. Las heces de un chihuahua son tan minúsculas como los charcos que dejan al orinar, por lo que si ocurre un accidente no hay de qué preocuparse. De hecho, muchas veces no notarás que tu chihuahua fue al baño en un lugar que no le corresponde.

Vienen en muchos colores

No solo es bueno tener un chihuahua por su practicidad, sino porque es casi imposible que no encuentres uno que te guste. Estos perros vienen en varios colores que incluyen el amarillo, blanco, negro, café y combinaciones. También los hay peludos y de poco pelo. Cabeza de lobo y cabeza de manzana. Las posibilidades son infinitas.

Les encanta pasear

Los chihuahuas tienen mucha energía, son capaces de caminar durante horas con gusto y sin cansarse. Es bueno tener un chihuahua porque puedes llevarlos a todos lados sin que le estorben a nadie. Eso sí, si tu perrito es un poco temperamental, debes tener cuidado cuando se crucen a otros perros, pues no dudará en hacerse el valiente y ladrarles.

Gran sentido de la lealtad

A los chihuahuas les encanta pasar tiempo de calidad con sus familias. Algunos pueden obsesionarse con la idea de acompañar y proteger a sus humanos favoritos. Son bastante celosos y no les gustará que un desconocido se te acerque, lo que los vuelve buenos perros de vigilancia doméstica.

Viven muchos años

No es raro ver chihuahuas que alcanzan hasta los 15 años de edad. Si buscas una mascota para tus hijos pequeños, esta raza te asegura quitarte esa preocupación durante muchos años. Esto los vuelve perros inolvidables y les tendrás cariño por siempre.

Perfectos para vivir dentro de casa

Las razas pequeñas como los chihuahuas no necesitan de un jardín o un gran patio para ser felices. Tienen la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de espacio y volverlo su territorio. De hecho, ellos no tienen conciencia sobre tu tamaño, por lo que no saben que son tan pequeños.

Son adorables y divertidos

Tal vez esta sea la característica más llamativa de estos perros y la principal razón por lo que la gente los adquiere. No importa si están felices o enojados, durmiendo o inquietos, siempre te sacarán una sonrisa debido a su aspecto. Además, es común verlos realizar acciones temerarias como brincar distancias que es imposible que cubran, por lo que cada día serás testigo de los accidentes más lindos que te puedas imaginar.

