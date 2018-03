Realizan primera mesa redonda de exdirectores de AMEAD

CAROLINA – La Asociación de Manejadores de Emergencias y Profesionales de Seguridad realizó hoy la primera mesa redonda con los ex directores del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. El evento se llevó a cabo en las facilidades de Kinbird Innovation Center de la Universidad del Este en Carolina.

El presidente de la Asociación, Nazario Lugo Burgos explicó que la actividad sirvió para intercambiar impresiones, experiencias y recomendaciones de los ex funcionarios, ante los pasados sucesos que han impactado la Isla como el huracán Irma y María.

Los ex funcionarios que estuvieron presente en el evento fueron: Epifanio Jiménez, Miguel A. Ríos Torres, Abner Gómez, Heriberto Sauri, Kárilyn Bonilla, Miguel Santini y Ángel A. Crespo.

Entre los temas discutidos se destacaron los planes de emergencia, recuperación, comunicaciones y papel del sector privado antes, durante y después de una emergencia.

La ex directora de AEMEAD y actual alcaldesa, Kárilyn Bonilla, destacó las situaciones que enfrentaron en su municipio, tras el paso del huracán María, como el que no se siguieron los protocolos a nivel estatal y federal para poder solucionar los problemas de falta de electricidad y servicios esenciales. “Seguimos en la fase de emergencia y aun no entramos en la fase de recuperación y no se han llevado foros para discutir estos problemas”, manifestó Bonilla.

Por su parte, Epifanio Jiménez abogó que en un escenario futuro se realicen ejercicios de preparación a nivel nacional para evitar cometer errores como los ocurridos con María a nivel estatal y federal.

Ángel Crespo destacó la burocracia y la falta de coordinación de parte de las autoridades federales que provocaron problemas a la hora de establecer los planes de trabajo junto a los alcaldes, tras el azote del fenómeno atmosférico.

Miguel Ríos recordó los pasados eventos como el huracán Hugo y Georges y cómo manejaron esa emergencia cuando laboró con el pasado ex director Heriberto Acevedo. “El Negociado de Manejo de Emergencias debe trabajar junto al Gobernador y no dejarlo a un lado porque el personal que cuenta la Agencia está preparado para atender emergencias”, enfatizó Ríos.