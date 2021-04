Recalcan Licencia Virtual es una identificación legítima y válida para propósitos oficiales

SAN JUAN – La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ingeniera Eileen Vélez Vega, lamentó el lunes, que aún queden comercios que no reconozcan la licencia virtual como identificación válida.

Aunque no representan una mayoría, la secretaria emitió declaraciones escritas para recordarles que “por virtud de la Ley 141 del 30 de septiembre de 2020, a nivel estatal, la Licencia Virtual constituye un documento de identificación legítimo y tan válido como la licencia física”.

Vélez Vega mencionó que “siendo Puerto Rico la primera y única jurisdicción de los Estados Unidos en tener una licencia virtual, esta identificación aún no es válida para asuntos a nivel federal. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), según ha trascendido, evalúa el proceso a seguir para que una vez otros estados incorporen sus licencias virtuales o digitales, estas puedan ser utilizadas como identificaciones válidas. Sin embargo, aún no se ha materializado dicha autorización, por lo que no son válidas para viajar o visitar alguna facilidad federal.”

“Mientras”, añadió, “la Licencia Virtual de Puerto Rico es válida y está siendo honrada por la mayoría de los comercios, las agencias gubernamentales, bancos y otras entidades. Sin embargo, hemos recibido quejas de que algunos comercios se niegan a aceptarla, a pesar de ser un documento de identificación válido y totalmente legítimo.”

Finalmente, la ingeniera exhortó a aquellos comercios, empleados o público en general que tengan alguna duda sobre la Ley 141 de 2020 y la validez de la Licencia Virtual, a que se comuniquen a través de las redes sociales de la agencia @DTOP tanto en Facebook como en Twitter.

“Puerto Rico va encaminado a una transformación tecnológica sin precedentes. CESCO Digital y la Licencia Virtual son solo algunos ejemplos de cuán exitosos podemos ser a la hora de facilitar los servicios a la ciudadanía. Es importante, y esa es mi exhortación, que todos pongamos nuestro granito de arena para que ese éxito continúe”, concluyó.