Recogido de productos de compañía Sargento Foods, Inc.

SAN JUAN – La compañía Sargento Foods, Inc. realizó un recogido voluntario (“recall”) de siete (7) quesos. Estos productos están siendo retirados debido a una probable contaminación con monocitógenos de Listeria. Al momento, no se han reportado enfermedades. Es importante señalar que, al día de hoy, no se tiene información de que los productos de queso afectados hayan sido distribuidos en Puerto Rico, pero se está alertando a los consumidores que los productos retirados voluntariamente por Sargento, son los siguientes:Sargento Ultra-Thin Sliced Longhorn Colby, 6.84 oz., UPC 4610000228, with Sell By dates of 12APR17B and 10MAY17B

Sargento Chef Blends Shredded Nacho & Taco Cheese, 8 oz., UPC 4610040041, with Sell By dates of H14JUN17 and H12JUL17 Sargento Sliced Colby-Jack Cheese, 12 oz., UPC 4610000109 with Sell By date of 11JUN17B Sargento Sliced Pepper Jack Cheese, 12 oz., UPC 4610000108 with Sell By dates of 12JUN17B, 09JUL17B and 10JUL17B Sargento Chef Blends Shredded Taco Cheese, 8 oz., UPC 4610040002 with Sell By dates of H14JUN17, F28JUN17 and D28JUN17 Sargento Off The Block Shredded Fine Cut Colby-Jack Cheese, 8 oz., UPC 4610040014 with Sell By date of F05JUL17 Sargento Off The Block Shredded Fine Cut Cheddar Jack Cheese, 8 oz., UPC 4610040076 with Sell By date of F05JUL17

El Secretario de DACO, Michael Pierluisi, recomendó a los consumidores que accedan a la página de la compañía, https://info.sargento.com para recibir más información del tema. Si deseen recibir más orientación sobre este y otros temas, pueden comunicarse al 3-1-1, acceder a la página www.daco.pr.gov , seguirnos en @dacoatufavor en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube o visitar cualquiera de las oficinas regionales de San Juan, Arecibo, Caguas, Bayamón, Ponce y Mayagüez.