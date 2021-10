Recomiendan mantener uso de mascarilla junto al requerimiento de vacunación

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud, licenciado Caleb Colón junto a la presidenta del Comité Clínico de la organización, la doctora Rosa Castro recomendaron el martes al Estado a mantener el requerimiento del uso de la mascarilla, los requerimientos de vacunación y el estado de emergencia.

“Celebramos que, gracias a los esfuerzos de Departamento de Salud, el Gobierno Estatal, los alcaldes, el Gobierno Federal, los salubristas, la comunidad y demás hoy hemos logrado que la tasa de positividad haya bajado significativamente a menos de un 2 por ciento en Puerto Rico. Ante esto y junto con el Comité Clínico del Colegio de Administradores de Servicios de Salud presidido por la colega y médico, doctora Rosa Castro, hemos concluido recomendarle al Gobernador Pedro Pierluisi a mantener la declaración de estado de emergencia hasta tanto los Estados Unidos junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) no declare el fin de la pandemia.

Al mismo tiempo, a mantener el uso de la mascarilla, ya que una persona vacunada puede ser una fuente de contagio. Asimismo, dejar las restricciones actuales para los establecimientos públicos y privados, como restaurantes y locales donde se desarrollen eventos como conciertos, obras de teatro, entre otros. Por último, aumentar las medidas de control y seguridad para las garantías de cernimiento adecuado de los pasajeros y empleados a través de los puertos de entrada de la Isla, para así evitar contagios de personas que vienen del exterior como turistas”, dijo Colón en declaraciones escritas.

De otra parte, la doctora Castro justificó las recomendaciones de su comité basado en un análisis de las actividades y turismo que llega a la Isla.

“No podemos bajar la guardia, ni celebrar mucho porque la pandemia por COVID-19 no se ha acabado. Al contrario, esta baja en la tasa de positividad y la reducción en las hospitalizaciones a causa de este virus letal nos obligan a ser más rigurosos para mantener estos resultados y seguir reduciéndolos. La historia de otras ordenes ejecutivas del Estado que flexibilizaron nos llevaron a aumentar los contagios y colocarnos en mayor riesgo. Recordemos que el calendario marcará próximamente la semana de acción de gracias y la llegada de la Navidad momento donde el índice de turistas aumenta más. Por otro lado, no podemos ignorar el hecho que todos los controles y medidas no son 100 por ciento efectivas. Con esto en mente y con otra información pertinente es que hacemos esta carta al Gobernador Pierluisi y al Secretario de Salud, doctor Carlos Mellado”, dijo la doctora.

El CASS es una organización profesional sin fines de lucro que reúne a más de 800 Administradores de Hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento, Centro de Salud Primaria, Grupos médicos Independientes, entre otras facilidades de servicios de salud.