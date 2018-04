Reconocen labor de empleados de AEE en Trujillo Alto

TRUJILLO ALTO – El senador por el distrito de Carolina, Eric Correa Rivera participó hoy de un homenaje realizado por comerciantes de Trujillo Alto a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que trabajaron en la energización del municipio tras el paso de los huracanes Irma y María.

En la actividad se entregaron mociones de felicitación a cuatro supervisores de la Autoridad de Energía Eléctrica que estuvieron a cargo de los trabajos en el municipio de Trujillo Alto y de las brigadas norteamericanas que colaboraron con el restablecimiento del servicio.

“Tenemos que ser agradecidos. Estos trabajadores dejaron sus familias, sus hogares y sacrificaron largas horas para restablecer el servicio de los ciudadanos de Trujillo Alto. Hoy estos comerciantes decidieron decirles gracias con esta fiesta de pueblo y no podíamos quedarnos atrás y no venir aquí a decirles gracias personalmente por todo el trabajo que hicieron. Han sido desprendidos y han demostrado qué son verdaderos servidores públicos comprometidos con el bienestar no tan sólo de Trujillo Alto sino del pueblo de Puerto Rico completo.”, manifestó Correa Rivera en declaraciones escritas.

La actividad organizada por comerciantes del municipio de Trujillo Alto contó con la participación de varios grupos musicales.