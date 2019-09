HUMACAO – Hace unos días, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend), Jannell Marina Santana Andino, exigió al presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock Acevedo, que destituya de inmediato al rector del Recinto de Humacao, Héctor Ríos Maury, a la luz de los hallazgos de una auditoría interna. Ante estas declaraciones Ríos Maury hizo hoy las siguientes declaraciones:

“Recientemente pude leer el informe oficial emitido por la Oficina de Auditoría Interna (OAI) de la Universidad de Puerto Rico. Una versión de este informe fue publicada por algunos medios informativos. En función de mi primera aproximación a este documento puedo concluir y afirmar lo siguiente:

1. Las indagaciones que indujeron las conclusiones de la OAI serán contestadas de manera oficial al Presidente de la UPR.

2. El informe no recoge ni refleja toda la información y evidencia que fueron suministradas a los auditores.

3. Las conclusiones del informe no sostienen las alegaciones anónimas que provocaron la investigación de la OAI.

4. El informe sostiene que hubo deficiencias administrativas, pero ni remotamente me vincula a mí en calidad de rector ni a mi equipo de trabajo con actos impropios contra la integridad pública ni contra la ley. Aún esa apreciación de fallas procesales y no delitos, objetaremos esa apreciación en nuestra respuesta oficial con evidencias y absoluto rigor de hecho y de derecho.

5. El informe fue publicado por algunos medios de prensa sin que antes la OAI nos notificara el resultado de la evaluación y recomendaciones sobre acciones correctivas (Carta Circular OAI 17-01).

6. El informe omite una interpretación cabal de las diversas declaraciones de emergencia formuladas por el Gobierno de Puerto Rico y por el pasado presidente de la UPR, Dr. Darrell Hillman, que tuvieron vigencia absoluta durante el periodo comprendido en la investigación de la OAI. Sobre esta última declaración de emergencia es importante puntualizar que el señor presidente de entonces doctor Hillman nunca la revocó.

7. Las alegaciones y el juicio mediático que hoy nos ocupa y que objetaremos, en defensa del buen nombre de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, parece haber sido inducido con la intención de entorpecer los cursos de acción fiscalizadora que deberían ocurrir luego de que este servidor refiriera ante la Oficina de Ética Gubernamental y Oficina del Contralor, serias situaciones de hecho que provocaron la malversación de alrededor de cinco millones de dólares en fondos públicos en acciones que ocurrieron el año anterior al comienzo de mi desempeño como rector interino del Recinto de Humacao, en incluso antes.

Nuestro recinto fue el más devastado de todo Puerto Rico. En muy poco tiempo después del embate de la toda poderosa naturaleza concluí que la única forma de reabrir, mitigar y comenzar a rehabilitar el campus eran la asertividad y resiliencia. Carecíamos de suficientes generadores funcionales, no teníamos agua, luz ni sistemas telefónicos al igual que el resto del País, aunque en nuestro recinto estos servicios se restablecieron mucho después que en otras partes de la Isla. Solamente seis semanas después del Huracán pudimos reabrir el recinto y salvar el semestre y todo el año académico en beneficio del componente más importante de nuestra Universidad: nuestros estudiantes, que son el mayor tesoro de Puerto Rico. El ofrecimiento de los servicios académicos se mantuvo con excelencia aún cuando tuvimos que impartir clases desde carpas pues nuestros edificios estaban severamente dañados. Todo esto se hizo de acuerdo con la Ley aplicable en este momento de emergencia y sin despilfarrar ni un solo centavo de fondos públicos. En este momento nos encontramos culminando nuestra reacción oficial a este informe tal y como nos lo ha solicitado el señor presidente Dr. Jorge Haddock. Lo haremos con rigor, verdad, honestidad y evidencia. Cada detalle se explicará y documentará con absoluta transparencia. La acción de mi equipo durante la crisis humanitaria del Huracán María me enorgullece y enorgullecerá eternamente.”