Red Mango inicia ciclo de charlas con la nutricionista, Liza Díaz

SAN JUAN – La cadena de restaurantes Red Mango, en alianza con la reconocida nutricionista y dietista Liza Díaz, comenzará una serie de charlas nutricionales por medio de su página de Facebook para brindarle al consumidor información y alternativas de cómo comer saludable.

Según comenta la nutricionista, existe confusión entre muchos consumidores sobre cuales son las distintas estrategias para alimentarse saludablemente cuando eligen comer en la calle. “Por esta razón, en Red Mango estaremos ofreciendo una serie de charlas nutricionales para educar al consumidor y llevarlo de la mano. Le estaremos explicando las distintas alternativas saludables, porciones, ingredientes, calorías y otros temas para tomar control de su alimentación”, explicó Liza Díaz.

“Estamos uniendo esfuerzos con Liza para educar al consumidor semanalmente sobre las distintas alternativas de alimentos que ofrecemos vs. la comida chatarra y cómo mejorar su estilo de vida”, añadió el empresario Mario Alverio Domínguez, CEO de Good For You Franchise, LLC.

Entre las distintas alternativas que ofrece Red Mango se encuentran:

Desayunos: cereales calientes, batidos, jugos de frutas orgánicos, entre otros.

cereales calientes, batidos, jugos de frutas orgánicos, entre otros. Almuerzos y cenas: Wraps de pollo, flatbreads, sopas bajas en calorías, yogur, comidas PRE hechas para llevar a casa y otras alternativas saludables.

A través de la página de facebook Red Mango Puerto Rico el consumidor podrá hacer sus preguntas semanalmente y los lunes a las 11:00 A.M. Díaz estará contestando las preguntas y dando consejos de alimentación saludable.

Red Mango es la cadena de yogurt helado #1 en calidad en Estados Unidos según la prestigiosa guía Zagat, así como la de más rápido crecimiento, no sólo en Estados Unidos, sino en mercados de América Latina.