Reflexión: El llamado

Pastor Reinaldo López

Iglesia Ekklesia Internacional, Fajardo

Comienzo este escrito saludando y agradeciendo la oportunidad que Dios me da de poder llegar a tu consideración con esta palabra que transforma vidas.

El llamado es el tema que llevo impartiendo a mi congregación la Iglesia Ekklesia de Fajardo por las pasadas dos semanas. El llamado es el acto donde Dios te increpa para que estés en un lugar específico a una hora específica haciendo una labor específica.

Muchos podrán ver a Dios como el que tiene poder para hacerlo todo, pero la naturaleza de Dios no es esa. Dios puede hacerlo todo, pero él quiere contar con sus hijos para que le ayuden a expandir su reino en esta tierra que Él nos brindó.

La Biblia dice en Mateo 22:14: “Muchos son llamados y pocos los escogidos”. Entonces si Dios quiere que nosotros trabajemos para Él, ¿por qué si muchos son llamados, son pocos los escogidos? Sencillo, Dios nos llama a todos para hacer una labor para el reino pero no todos los llamados están en ese lugar y a esa hora dispuestos a aceptar el llamado.

El llamado es una especie de llamado que aceptamos o no. A veces, es mucho más sencillo de lo que parece. Pero no todo queda ahí, porque Dios es experto en poner en ese lugar de trabajo que tú no has aceptado a otro que está dispuesto. Exactamente eso mismo le pasó a Barac en el libro de Jueces 4. Dios lo llamó para terminar con la vida de Sísara quien abusaba del poder político que tenía para maltratar al pueblo de Dios. Barac temió y no aceptó cuando ignoró que Dios lo estaba llamando para ese trabajo.

Entonces, levantó Dios a Deborah, jueza, profeta y política -también de ese entonces- y le mostró lo que Barac no quiso hacer. Deborah era valiente por eso fue donde Barac y le expresó su desobediencia al no corresponder al llamado de Dios. Entonces, Dios la usó para terminar con la vida de Sísara y a su amiga Jael.

Dios tiene planes para ti. Él tiene un gran llamado para ti y con ese llamado una recompensa. Deborah le dijo a Barac: “la gloria (recompensa) de este trabajo que no tú no hiciste ahora será la recompensa de una mujer”. Muchos viven soñando con tener lo que Dios le ha dado a otros como recompensa, pero no hacen el trabajo que les trajo esa recompensa.

Levántate y ve al lugar donde Dios te envío y haz lo que él te mandó, porque como con Jeremías, Dios también estará contigo todos los días de tu vida mientras cumplas con ese llamado.

