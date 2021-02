Reflexión: ¡Eres la creación de Dios!

(Foto/Archivo)

Pastor Abner Hurtado

Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo: y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe (1 Juan 5: 4).

Hay una vida superior en Cristo, una vida espiritual a la que hemos sido llamados como cristianos. No somos ordinarios. Fuimos creados para parecernos a Dios y funcionar como Él. Hemos sido construidos con posibilidades dentro de nuestro sistema. No estamos en este mundo como víctimas; ¡nacimos victoriosos!. En Génesis, cuando Dios hizo al hombre, la Biblia dice que le dio dominio sobre todas las cosas (Génesis 1:28). Nos dio una vida que es superior, no solo a las circunstancias de la vida y las fuerzas de la naturaleza, sino también a los seres espirituales del mal. Entonces, ¿por qué algunos cristianos todavía viven como hombres comunes, en lugar de vivir victoriosos todos los días? La razón es la ignorancia en la Palabra: “No saben, ni entenderán; caminan en tinieblas … Yo he dicho: Vosotros sois dioses, y todos vosotros sois hijos del Altísimo” (Salmo 82: 5 -6). Gracias a Dios. Jesús dijo: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).

La verdad es que ahora que has nacido de nuevo, ahora que estás en Cristo, eres una nueva creación (2 Corintios 5:17). Mientras que usted camino en derrota y vivió como una víctima antes de venir a Cristo, ahora todo eso es historia. Hoy, con Cristo vivo en ti, nada puede humillarte; eres un vencedor de por vida! No importa cuál haya sido tu experiencia en la vida; no importa cuánto tiempo hayas sufrido o hayas estado en la oscuridad; la luz ha llegado a ti ahora. La verdad ha sido desvelada: la verdad acerca de lo que Dios ha hecho por ti, en ti y contigo en Cristo Jesús. Conoce quién eres en Él. Estudia, medita y sigue proclamando la Palabra, porque la Palabra de Dios revela nuestra vida victoriosa en Cristo. Naciste vencedor. Naciste para tener dominio. Naciste para vivir una vida superior y vivir triunfalmente todos los días.

CONFESIÓN: Querido Padre, te agradezco por darme una vida que es superior a Satanás, las circunstancias de la vida, las condiciones económicas de este mundo y otros problemas que arruinan la vida de las personas. Nací para tener dominio y vivir una vida superior, porque el Mayor vive en mí. Soy un vencedor en Cristo Jesús, ahora y siempre. ¡Aleluya!