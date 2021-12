Reflexión: Obedece a Dios

(Foto/Archivo)

Pastor Eddie Batista

MINISTERIO EVANGELÍSTICO TODAVÍA CRISTO SALVA SANA Y LIBERTA

Dios te bendiga grandemente. Queremos bendecirte de una manera en especial y quiero hablarte de algo muy importante, y muy necesario para nuestras vidas. ¿Cómo puedo ver a Dios obrando en nuestras vidas, en mi matrimonio, en mi hogar y en mi familia?

Dios te considera La Niña de sus ojos, eres creado de su semejanza, o sea que el amor de Dios sobrepasa todos los límites y todo entendimiento. Dios nos exige requisitos para verlo obrar en nuestras vidas, que serán los causantes de ver su gloria en ti y en mí, y es de ver su mano obrando a nuestro favor. Cuando Dios llama a Abraham le da unas directrices y le promete muchas bendiciones a cambio de su obediencia. Génesis 1 dice: “Y por causa de su obediencia Abraham con sus propios ojos comenzó a ver a Dios obrar en su vida”. La clave de ver a Dios obrando y haciendo maravillas en nosotros es la obediencia y eso desea un padre también con su hijo; el hijo obedece el padre obra.

Cuando logres relacionarte con Dios, podrás presentarle a Dios absolutamente todo: defectos, problemas, familia, trabajos hijos matrimonio porque hay una confianza en ambos, y también hay una amistad. Salmo 37:5: Encomienda a Jehová tu camino; y confía en él y él hará.

Nuevamente te muestro que para ver a Dios obrar en nuestras vidas debo depositarle todo a él en sus manos. Muchas veces, el no ver a Dios obrando en nosotros causa desesperacion, angustia y accionamos impulsivamente y eso tiene sus consecuencias porque no tenemos la confianza en Dios y no nos relacionamos con él. Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.

Dios está en el asunto de que la humanidad se relacione con él, pero no todo el mundo quiere hacerlo, por esa razón tú que confías, que le crees a ese Dios poderoso y maravilloso no descuides tu amistad, tu relación con él, porque el conoce todo de ti y desea que tú le obedezcas para que puedas lo puedas ver a día obrando en ti y los tuyos. Juan 6:37 dice: Todo lo que el padre me da, vendrá a mí y al que a mi viene, no le hecho fuera.

Dios obrará en ti se glorificará en los tuyos cuando te acerques a él y cuando lo busques a él y cuando confíes en él. Que la gracia de nuestro señor Jesucristo sea con todos ustedes.