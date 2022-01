Reflexión: Venceremos en este nuevo año

(Foto/Archivo)

Drs. Carlos & Vidalina Echevarría

Sicólogos, pastores y consejeros

Esperamos que en esta Navidad hayan disfrutado de la compañía de familiares y amigos y que compartieran con ellos amor al recibir el nuevo año y gratos recuerdos al recordar el di de reyes. Que la felicidad se renueve en sus hogares cada día del año. Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo dice el Señor (Juan 16:33). Jesús es nuestra paz, es la paz para sus discípulos, él no nos promete librarnos de las aflicciones pero sí asegurarnos la victoria que ya fue ganada por él en la cruz. Por tanto, este nuevo año, levantemos las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor (Hebreos12:12-14). Hablar de cosas negativas no es bueno, porque nos roba la paz, pero lamentablemente son la orden del día. Nos gustaría que este año sea diferente al que acaba de terminar.

Podemos ver y escuchar como nuestra sociedad actual vive una época de mucho engaño y mucha maldad por la abrumadora seducción del maligno inundada de tentaciones. Los medios de comunicación entre ellos la televisión, el internet, los video juegos y celulares han ocupado nuestro tiempo y el tiempo del compartir en familia. Cada uno de los que andan juntos están en su mundo del celular y no hay dialogo. La contaminación es grande, estamos viviendo una época de pornografía, lujuria y canciones llenas de palabras corrompidas y ofensivas a la mujer y todo está bien para muchos. Los avances tecnológicos que se han hecho para mejorar nuestras vidas se han salido de control y muchos están abriendo puertas al mal, para aumentar las lujurias latentes en las personas. La fornicación, el adulterio, las apuestas, el robo, la mentira, las palabras hirientes y corrompidas, la amargura y en especial el asesinato están rampantes y son la noticia diaria y nos causan dolor pesar y vergüenza como pueblo. Porque somos un pueblo amoroso y servicial.

A ti joven, te pedimos que este año te cuides, mujer, se casta y prudente. Varón, escoge bien a tus amigos y pareja. Si tienes hijos recuerda que nuestro pasado nos sigue, que sus experiencias contigo como madre o padre marcarán su vida de manera positiva o negativa especialmente cuando les toque formar su propia familia. Todo esto que estamos viviendo Jesús lo advirtió y estamos viendo como la palabra de Dios se cumple. En los últimos días, Satanas derramará de su ira sobre la tierra porque sabe que su tiempo es corto. Muchas personas, amistades y conocidos aparentando tener buenas intenciones te pueden animar a hacer cosas que no deseas.

Nuestro consejo es que no hagas lo que tú sabes que no debes hacer por seguir a otros. (Romanos 7:15-24). Ejercita el dominio propio, tú puedes vivir un año feliz si te lo pones como meta este año que acaba de empezar. ¡Vamos a ti!

¡Qué Dios te bendiga rica y abundantemente!