Madeline Merced

Los cementerios son lugares ricos, en ellos existen libros que no se escribieron, canciones que no se cantaron, sueños que no se cumplieron, habilidades que nunca se desarrollaron. Gente que se fue a la tumba con su tesoro dentro. He aquí el reto; vivir plenamente aquí en la tierra. Hacer realidad nuestros sueños y seguir nuestra pasión. Usted debe crecer, usted debe mejorar.

No se atreva a estar este año al mismo nivel que estuvo este año. Supérese, vaya por más.

Haga su parte que Dios hará la de él. Si usted se prepara, si usted se capacita, si usted sigue aprendiendo, sigue creciendo. Si usted siembra, usted cosecha. Si usted trabaja en mejorar sus habilidades, usted será imparable. Si usted sigue su sueño, usted vivirá feliz. ¡Bendiciones!