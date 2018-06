Reforestan Parque Cueva María de la Cruz en Loíza

LOÍZA – En una entusiasta demostración de autogestión y solidaridad, ejecutivos del Westin Río Mar visitaron el Parque Histórico Cueva María de la Cruz en Loíza para reforestar parte de sus áreas verdes, como parte de las iniciativas de la hospedería y la entidad Para la Naturaleza.

Conscientes de que la cúpula de la Cueva María de la Cruz alberga un santuario de abejas, los voluntarios reforestaron el espacio abierto frontal con los arbustos Retama San José y Retama Prieta, ricos en flores y polen para los polinizadores.

A la iniciativa ambiental y ecológica de Westin Río Mar y Para la Naturaleza se unieron Get Shopped Puerto Rico Inc., que preside Michelle Llamas, y Group Services Inc., además Melba Ayala, del Embalse San José.

La intención es reforestar áreas verdes y reconstruir comunidades afectadas durante el paso del huracán María.

Varios ejecutivos del Westin Río Mar y el WyndhamGrand Río Mar Puerto Rico Golf & Beach Resort, como Ana del Amo, Evy García, John Ramos, Burke Tanal y las coordinadoras turísticas Zayda Goyco e Indra Brugueras, participaron de los talleres de bomba y turbantes que se ofrecen en el Parque Histórico Cueva María de la Cruz de miércoles a domingo.

“En Loíza nos sentimos muy agradecidos por este esfuerzo del Westin Río Mar, Para la Naturaleza, GetShopped Puerto Rico y Group Services. Es una aportación encomiable que estamos seguros rendirá muy buenos frutos y beneficiará al Parque Histórico de manera integral”, dijo la alcaldesa Julia M. Nazario Fuentes.