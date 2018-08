Reforzarán presencia policiaca en área de La Placita por peleas de madrugada (VIDEO DE LA TRIFULCA)

SAN JUAN – El comisionado de la Policía de San Juan, José Caldero aseguró el martes que se está trabajando con un plan que sería implantado para atender las peleas y situaciones que se están suscitando en las calles cercanas a la Placita de Santurce.

“Yo estuve ayer (lunes) personalmente allí recorriendo toda la Placita, todos los puntos. Obviamente tenemos que cambiar el plan. Ahora vamos a empezar este fin de semana, con un nuevo plan donde va a haber más presencia policiaca… Van a haber policías porque estamos confeccionando un nuevo plan de seguridad para todo el sector”, dijo Caldero en entrevista radial (WKAQ).

Las expresiones se dieron ante diversos videos publicados en las redes sociales en los que se aprecian decenas de personas en medio de incidentes y peleas en las zonas aledañas al mencionado lugar que es visitado por muchos para disfrutar de entretenimiento nocturno.

Ante cuestionantes sobre la ausencia de agentes municipales en el lugar al momento del incidente, Caldero, quien fue superintendente de la Policía, dijo que “primero debo aclarar que eso no ocurrió en la Placita. Eso ocurre al final de la calle Caná que obviamente está bastante cerca de la Placita. En este caso, el servicio que tenía la Policía Municipal, lo tenía en la Placita no en la calle Canal”.

“(La Policía Municipal) no intervino porque la Policía no estaba cerca. Si vemos el video, al final del video se ve la gritería: ‘agua, agua’ y ahí es que ya la Policía se está movilizando”, agregó.

Indicó que los incidentes de esta naturaleza han ocurrido pasadas las 3:00 de la madrugada y que nadie ha radicado querellas por este caso.

“Nosotros hemos estado observando una serie de videos y todos los incidentes se han dado después de las 3:00 de la mañana. Este fue a las 3:40. En ese sector se va mucha juventud y ahí es que pasan los incidentes. Los incidentes pasan dentro de los negocios. Lo que sucede es que los ‘bouncers’ sacan los individuos y las escaramuzas después se dan en la calle. Para evitar eso vamos a asignar más presencia policiaca en toda la calle Caná para así garantizarle la seguridad a todos los visitantes”, precisó Caldero.

Entretanto, el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, dijo que en general han tenido que implantar planes específicos en colaboración con la Policía estatal para combatir la incidencia criminal en Santurce. Alegó que ha bajado la incidencia drásticamente y que la CIudad Capital presenta una reducción de 11 asesinatos.

Motín en la Placita de Santurce