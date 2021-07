Región Este contará con planes turísticos creados por las comunidades

(Foto/Suministrada)

LUQUILLO – Foundation for Puerto Rico (FPR) continúa con paso firme su compromiso de impulsar una transformación socioeconómica para Puerto Rico, a través del programa Bottom Up Destination Recovery Initiative (Bottom Up). El Bottom-Up es una iniciativa innovadora que comenzó en el 2017, tras el paso del huracán María, como una estrategia de recuperación económica basada en un modelo sostenible que apoya a las comunidades para que sean más resilientes y proactivas en el desarrollo de sus activos sociales, naturales y culturales. En esta ocasión, el programa presentará los planes de destino creados junto a las comunidades para las regiones de Luquillo/Fajardo y Ceiba/Naguabo, durante el evento virtual “De roadtrip por el este: comunidad, planificación y turismo”. El evento se llevará a cabo el 11 de agosto de 2021, a través de la plataforma Zoom y transmitido en vivo en las redes sociales de la organización en Facebook.

“Por espacio de seis meses, nuestro equipo de trabajo se muda a la región que está apoyando para poder adentrarse realmente en la comunidad y conocer sus fortalezas, necesidades y áreas de oportunidad. En este proceso de inmersión y de colaboración, trabajamos desde la base en el desarrollo de planes de destino, los cuales establecen una guía de proyectos y propuestas para desarrollar los activos de la región, fomentando así la economía del visitante y el crecimiento económico”, expresó Alma Frontera, vicepresidenta de operaciones y programas de FPR.

Los planes que se presentarán recogen una serie de recomendaciones basadas en aquellas áreas de oportunidad que tiene la región este para desarrollar aún más su oferta para visitantes, tanto locales como internacionales. “La región este cuenta con algunos de los activos turísticos más importantes de nuestra isla, como lo son El Yunque, la Reserva Natural Las Cabezas de San Juan, los hcayos de Palomino e Icacos y la diversa gastronomía enfocada en la pesca local, entre otros. Sin embargo, junto a las comunidades hemos desarrollado planes que presentan nuevos activos que podrían ser desarrollados, así como recomendaciones de cómo fortalecer los atractivos existentes”, manifestó Michelle Torres, directora de planificación comunitaria del Bottom Up.

El programa ha servido, además, para impulsar la revitalización de activos turísticos, lo cual ya ha comenzado a rendir frutos en la economía de las regiones que han impactado. Ejemplo de esto es Mar Sin Barreras en el balneario de Luquillo, un espacio que por años cayó en el desuso debido a la falta de mantenimiento y que, gracias a un esfuerzo colaborativo dirigido por FPR, ha tomado vida nuevamente para atender a la población que convive con impedimentos físicos brindándoles un acceso directo al mar.

Los interesados en participar de este evento deberán registrarse a través de https://foundationforpuertorico.org/es/vamonos-pal-norte/