Regresa Carlos Manuelle a la música con nuevo sencillo titulado «Nuevo Nombre»

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El cantautor y pastor puertorriqueño Carlos Manuelle Agosto, retorna a la industria musical con nuevo sencillo titulado «Nuevo Nombre» cómo preámbulo a su próxima producción musical. En términos musicales, el sencillo contó con la colaboración del productor musical George De León JR. en la mezcla, la letra y música por el propio Carlos Manuelle. Este nuevo sencillo ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y el video oficial se encuentra en el canal de Youtube: Carlos Manuelle Oficial.

«Nuevo Nombre» es una canción de género worship inspirada en la historia del ladrón de la cruz, un hombre que había desperdiciado gran parte de su vida y encuentra redención en un momento inesperado.

Con el propósito de resaltar el perdón de Dios, esta canción presenta un mensaje contundente para todo aquél que la escuche, un mensaje para comprender cuán grande y accesible es el perdón de Dios. El perdón no se obtiene por medios de protocolos, rituales, ni sacrificios. El perdón de Dios se obtiene haciendo lo mismo que hizo el ladrón que murió junto a Jesús en la cruz. El mensaje principal que el pastor desea transmitir es “El ladrón no pudo bautizarse, congregarse, no pudo ir a una escuela bíblica, ni a un grupo pequeño. Aún así encontró una puerta abierta en los brazos de Jesús”. Expresó Carlos Manuelle.

En esta temporada, se acerca una semana de reflexión, Semana Santa. Una semana donde conmemoramos el acto de amor que hizo de Jesucristo entregándose en la cruz del calvario. Pensemos sobre el texto bíblico que habla sobre la situación cuando Jesús estaba en el monte del calvario donde Él fue crucificado y uno de los ladrones afirmó “y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros”. Más adelante, Jesús le respondió “Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo hoy estarás conmigo en el paraíso”. Lucas 23:39 y 43 (RVR 1960). Muy relacionado a la lírica de esta canción «Nuevo nombre», así es como dice el primer verso y coro “Tu mano me encontró, amor halle en tu nombre. Tu gracia olvidó, que no te merecía. Y sin imaginar ya estaba en tus brazos, y sin mucho dudar tomaste de mi mano. Me diste un nuevo nombre, fuiste mi refugio en la tormenta. Sin temor a mi ayer tu perfecto perdón me abrazó”.

Una frase que resalta esta canción es sobre El perdón de Dios. “Si algo quiero que recuerden de todo es que el perdón de Dios está accesible para todos” expresó Carlos. Este año está lleno de muchos proyectos aseguró Carlos, quien nos confesó que sus próximos proyectos serían terminar de grabar el segundo sencillo titulado «Calma» el cual se estrenará a mediados de año y se encuentra escribiendo un nuevo libro.