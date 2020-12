Regresan las clases de Surfing Puerto Rico en Luquillo

(Foto/Suministrada)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

LUQUILLO- Ya reabrió al público la compañía de alquiler y clases de surfing en Luquillo, Surfing Puerto Rico, luego de haber cesado labores tras el incidente que dejó sin vida a uno de los fundadores, Brian Ramos.

“La misión de Brian era crear una escuela de surf en Puerto Rico y enseñarles a los niños de forma gratuita a apreciar el mar y al mismo tiempo demostrarles a las personas que en Luquillo todavía el surf sigue vivo. Ahora nuestra misión es mantener ese legado que Brian dejó en Luquillo; continuar enseñando con ese amor y esa pasión con la que él se dedicaba a sus clases”, dijo el cofundador de Surfing Puerto Rico, Dalberto Arce.

El horario de Surfing Puerto Rico en la playa La Pared en Luquillo es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. para alquiler de tablas y brindan 1 sección de clases a las 9:00 a.m. Los sábados a las 9:00 a.m. brindan clases gratuitas para los niños del área que hayan tomado alguna clase con Surfing Puerto Rico, por medio de reserva previa.

Arce asegura que continuarán brindando los servicios con las medidas de precaución que les caracteriza. “La mayoría de nuestro equipo son salvavidas, y continuaremos con las medidas que siempre hemos implementado, una de ellas es asegurarnos que todo el mundo entienda el concepto y los riesgos, luego comenzamos con la práctica en el agua, pero nosotros solo permitimos 1 persona por ola al estilo carrusel lo que nos permite monitorear las personas que estén en el agua”, explicó Arce.

A su vez, mencionó que el problema en esta zona es que ellos (como compañía) no pueden velar por la seguridad de la vida de las personas que no pertenecen a sus excursiones.

“Lo que pasa es que Brian era otra cosa y a veces él paraba las clases de Surfing Puerto Rico para rescatar otras personas que no estaban en nuestra excursión, pero nunca hemos tenido ese tipo de incidentes con nuestros clientes porque tomamos medidas de precaución”, contó Dalberto.

Surfing Puerto Rico era un sueño de toda la vida de Brian, porque, aunque se fundó en el 2014 desde el 2000 él iba pensándolo y anotando todo lo que se le iba ocurriendo en una libreta hasta que 14 años más tarde se convirtió en realidad.

“Para mí Brian era un ‘rockstar’ en Luquillo. Era para mí una celebridad que de instrumento utilizaba una tabla de surf, su escenario favorito era La Pared en Luquillo y su audiencia eran las personas que tomaban sus clases que se enamoraban de él por su forma de dar la clase tan genuina. Los niños que él marcó son los mismos que se dan cita los sábados para continuar tomando las clases”, expresó Arce.

Brian Ramos fue asesinado a batazos el pasado 23 de noviembre, tras sostener una discusión con un competidor de alquiler de tablas en la playa La Pared, en Luquillo.